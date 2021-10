Laatzen-Mitte

Kaum waren die ersten 100 der mehr als 1000 Beschäftigen der Deutschen Rentenversicherung am frühen Dienstagmorgen an ihren Arbeitsplätzen angekommen, da mussten sie auch schon wieder gehen und etwa 20 Minuten vor der Tür im Nieselregen ausharren. Wegen eines Feueralarms wurde um 5.58 Uhr das gesamte Gebäude evakuiert.

Technischer Defekt löst Alarm aus

Für die mehr als ein Dutzend Ehrenamtlichen der Feuerwehr war es bereits der zweite Einsatz, denn um 5.02 Uhr hatte dieselbe Anlage schon einmal ausgelöst. Zu diesem Zeitpunkt war das Gebäude noch leer. Erst um 5.45 Uhr ist der Zugang für die Beschäftigten frei. In beiden Fällen habe ein Melder im Küchenbereich und dem dortigen Aufzug Alarm geschlagen, berichtete Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Weil die Küche so früh am Tag aber noch gar nicht genutzt wird, sei von einem technischen Defekt auszugehen. Gegen 6.20 Uhr konnten die Beschäftigten wieder zur ihren Arbeitsplätzen.

Feuerwehr muss mehrfach ausrücken

Ebenfalls am frühen Dienstagmorgen, um 5.48 Uhr, wurden die Helfer noch zu einem Mehrfamilienhaus an der Stückenfeldstraße gerufen. Dort hatte eine defekte Steigleitung zu einem Wasserschaden im Keller geführt. Bis zu 30 Zentimeter hoch habe Wasser auf einer Fläche von etwa 60 Quadratmetern gestanden, berichtete der Feuerwehrsprecher. Ein Dutzend Einsatzkräfte sei für etwa zwei Stunden damit beschäftigt gewesen, den Keller leer zu pumpen.

Von Astrid Köhler