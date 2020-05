Grasdorf

Unter Tierfreunden war die Störchin Frieda mehr als bekannt. Seitdem der aus Nordwürttemberg stammende Vogel 2004 erstmals auf dem Gelände des Wasserwerks brütete, sind aus ihren Eiern mehr als 50 Jungstörche geschlüpft, von denen es trotz teils widriger Bedingungen 47 bis zum Ausfliegen schafften. Am Dienstag ist der Altvogel mit der Ringnummer „DER 07002“ unerwartet in der Wildtierstation Sachsenhagen gestorben, in die er am Sonntag mit einem verletzten Flügel gebracht worden war.

Die Grasdorfer Störchin habe am Montag noch einen verhältnismäßig guten Eindruck gemacht, bestätigte der Stationsleiter und Tierarzt Florian Brandes. An dieser Verletzung könne sie nicht gestorben sein. Es müssten noch andere Gründe vorgelegen haben. „Der Kampf um ihr Nest im Frühjahr und die kräftezehrende Arbeit bei der Aufzucht von vier Jungen bei sehr schlechten Nahrungsbedingungen sind wohl hauptsächlich dafür verantwortlich“, vermutet der Grasdorfer Storchenexperte Jürgen Körber. Da schon aus Kostengründen keine pathologische Untersuchung geplant ist, bleibt die genaue Todesursache offen.

22 Jahre und ein beachtlicher Bruterfolg

Mit 22 Jahren war Frieda zwar nicht die älteste Störchin der Region: der Bokeloher Storch nahe Wunstorf hat bereits 25 Jahre hinter sich, seine Partnerin ist nur unwesentlich jünger. Dafür ragt der Bruterfolg der Grasdorfer Störchin mit durchschnittlich fast drei flüggen Jungen in 16 Jahren heraus. „Das ist eine erstaunliche Leistung und sicher eine Ausnahmeerscheinung unter den heimischen Störchen“, betonte der Weißstorchbeauftragte der Region Reinhard Löhmer. Zudem sei es ein Beleg für die "Storchfähigkeit" des Lebensraumes in Grasdorf und der Leinemasch.

Überlebenschancen für Jungstörche sind gut

In diesem Jahr schlüpften vier Jungstörche. Drei von ihnen holte Löhmer am Montag aus dem Nest. Sie werden nun in Sachsenhagen mit Ersatznahrung aufgezogen und später ausgewildert. Das vierte und kräftigste blieb im Nest und wird von seinem Vater Rolf versorgt. Trotz der weiterhin angespannten Nahrungssituation und der Tatsache, dass der Storchenvater nicht gleichzeitig Futter suchen und das Junge vor Sonne und Angriffen schützen kann, stünden die Chancen gut. „Der Jungvogel braucht nur noch eine knappe Woche, dann ist er im Gefieder so weit, dass er sich selbst schützen kann.“

Von Astrid Köhler