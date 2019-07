In der Flugschule seiner Eltern hat der Storchennachwuchs gut aufgepasst: Am Nest in der Grasdorfer Leinemasch und andernorts in Laatzen gibt es gerade schöne Übungsflüge zu beobachten. Einem Experten zufolge werden die Jungstörche ihre Nester bis Ende Juli verlassen und wohl Mitte August abziehen.