Der Förderverein des Klinikums Agnes Karll möchte die Wände des Laatzener Krankenhauses verschönern. Nach und nach sollen die Flure der Stationen sowie die Patientenzimmer mit neuen Bildern bestückt werden, um eine angenehme Atmosphäre für die Patienten und Pflegekräfte zu schaffen. Der Verein möchte Bürger aus Laatzen und dem Umfeld der Stadt an der Verschönerung des Klinikums beteiligen. Interessierte können deshalb ab sofort Fotos an den Förderverein schicken.

„Wir finden es gut, wenn die Bürger bei der Verschönerung des Klinikums mitmachen und Fotos einsenden“, sagt Claus-Jürgen Bartels vom Förderverein. Den Hobby-Fotografen eröffnet dies die Möglichkeit, ihre Bilder zur Schau zu stellen, den Patienten wiederum sollen die Bilder den Aufenthalt angenehmer machen. Fotos könnten sogar den Heilungsprozess unterstützen, so Bartels – und: „Die Pflegekräfte müssen einen sehr harten und manchmal auch belastenden Job leisten. Es wäre schön, wenn wir sie durch die Fotos dabei etwas motivieren können.“

Bilder sollen beruhigend wirken und Bezug zur Umgebung haben

Mit den Bildern werde zudem der Blick auf das Umfeld des Krankenhauses betont. „Es wäre schön, wenn durch die Bilder ein Bezug zwischen der Stadt Laatzen, der Region Hannover und dem Klinikum entsteht“, sagt Ronald Gudath, geschäftsführender Direktor des Klinikums Region Hannover (KRH). Thematisch gebe es keine Vorgaben – es könnten sowohl Fotos von Landschaften, Tieren oder auch Bilder mit Blick auf die Ortsteile sein. Wichtig sei, dass die Fotos eine beruhigende Wirkung und eine positive Ausstrahlung haben.

Stationen werden in den nächsten Jahren kernsaniert

Nach und nach würden die einzelnen Flure und Patientenzimmer mit den Bildern bestückt. Der Zeitpunkt sei dafür günstig. „Die Stationen des Klinikums werden in den nächsten Jahren peu á peu kernsaniert“, sagt Michael Gawe vom Fachbereich Bau und Technik des KRH. So bekämen beispielsweise alle Patientenzimmer ein eigenes WC. Auf einigen Stationen mussten sich bislang zwei Zimmer ein WC teilen, was nicht mehr als zeitgemäß gilt. Die 2016 begonnene Sanierungsarbeiten auf den Stationen sind auf drei Stationen bereits abgeschlossen. Aktuell ist die Station 33/34 an der Reihe. „Sie soll im Oktober fertig werden“, sagt Gawe. Dann könnten auch die Wände mit den Bildern der Bürger verschönert werden.

Personal wird an Auswahl beteiligt

Bartels rechnet damit, dass für alle Flure und Patientenzimmer mindestens 150 Fotos benötigt werden. Die Finanzierung übernimmt der Förderverein. Ganz günstig wird das nicht – schließlich gebe es bei der Umsetzung einiges zu beachten. „Wir haben Auflagen hinsichtlich des Brandschutzes und der Hygiene“, macht Gudath deutlich. Es dürften zum Beispiel keine brennbaren Materialien genutzt werden, auch die Verletzungsgefahr spiele eine Rolle. Deshalb darf der Förderverein nicht einfach Rahmen an die Wand hängen. „Es ist eine echte Aufgabe, das zu realisieren“, sagt Bartels. Über das Präsentationsverfahren ist der Förderverein derzeit mit der Geschäftsführung im Gespräch. Möglich sei eine sogenannte Ausbelichtung der Fotos auf Aluminiumverbundplatten (Alu-Dibond). Das Personal der jeweiligen Stationen soll die Bilder für die einzelnen Stationen gemeinsam mit dem Förderverein auswählen.

Bürger können Fotos einsenden

Wer dem Förderverein des Klinikums Agnes Karll Fotos zur Verfügung stellen möchte, kann diese per E-Mail an bilder.laatzen@krh.eu senden. Die Nutzer erteilen dem KRH damit die Erlaubnis zur Nutzung der Bilder an den Krankenhauswänden. Die Fotos sollten eine möglichst hohe Auflösung für den großformatigen Druck haben, aber einzeln nicht größer als 10 Megabyte sein. Der gesamte E-Mail-Anhang wiederum darf 20 Megabyte nicht überschreiten. Die Fotografen werden gebeten, ihre Kontaktdaten mit anzugeben.

Förderverein unterstützt Mitarbeiter und Patienten Zusätzlich zur Unterstützung für die Verschönerung der Räume kann der Förderverein des Klinikums Agnes Karll noch anderweitig Hilfe gebrauchen. „Es wäre schön, wenn sich Leute finden, die beim Förderverein aktiv mitarbeiten“, sagt Claus-Jürgen Bartels. Zudem würden finanzielle Unterstützer gesucht. Dies können sowohl Privatpersonen als auch Firmen sein. Der Verein realisiert Projekte, die über den originär notwendigen Bedarf des Klinikums hinausgehen. „Der Förderverein springt da ein, wo die Region nicht tätig werden kann und wo wir an unsere Grenzen kommen, wenn es um nicht medizinisches Material geht“, sagt der stellvertretende KRH-Direktor Ronald Gudath. „Wir versuchen, dem Personal das Leben etwas leichter und den Patienten den Aufenthalt etwas schöner zu machen“, ergänzt Bartels. So hat die Gruppe in den vergangenen Jahren unter anderem den Garten vor dem Krankenhaus samt Brunnen gestaltet; eine Bank im Eingangsbereich, einen Defibrillator für die Kardiologie, eine Lautsprecheranlage sowie Radiogeräte für alle Intensivbetten finanziert. Auch zahlreiche Möbel für den Patientenwarteraum und mehrere Personalräume sowie einen Deckenbeamer für Veranstaltungen in der Kantine hat der Verein beschafft. Die Projektförderung des Vereins zwischen 2002 bis 2018 summiert sich auf insgesamt 154.000 Euro. „Der Verein unterstützt uns aber auch Personell“, sagt Chefarzt Oliver Rühmann. So verteilten die Helfer Veranstaltungsflyer des KRH an öffentlichen Orten in Laatzen. „Das könnten wir selbst gar nicht leisten“, so Rühmann. Als Dank für besonders engagierte Spender hat der Förderverein im Mai eine Spendentafel im Foyer des Krankenhauses installiert. Hier werden die Namen der Förderer aufgeführt. Weitere Informationen gibt Claus-Jürgen Bartels nach einer Email an claus-j.bartels@t-online.de. dj

Von Daniel Junker