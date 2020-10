Rethen

In Laatzen-Mitte waren die Diebe schon, zuletzt stahlen sie Werkzeug und andere Materialien aus Gartenlauben in Gleidingen, und am Sonntag wurden nun bekannt, dass auch in Rethen mehrere Kleingartenhäuschen aufgebrochen und nach Diebesgut durchwühlt worden sind. Die Polizei ermittelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurden in der Nacht zu Freitag an der Rethener Meineckestraße fünf Lauben aufgebrochen, teilte das Kommissariat in Laatzen auf Nachfrage mit. Was alles gestohlen wurde und wie hoch der Gesamtschaden ist, lasse sich noch nicht sagen, da bisher nur der Besitzer einer Gartenlaube bekannt ist und befragt werden konnte. Fest steht bisher nur, dass die Einbrecher alle fünf Lauben durchwühlt haben – nachdem sie sich gewaltsam Zutritt verschafft hatten.

Laubenaufbrüche auch schon in Laatzen-Mitte und Gleidingen

Erst in der Nacht zu Dienstag hatten Einbrecher in der Gleidinger Kolonie am Zeppelinweg aus fünf Lauben Werkzeug und Materialien im Wert von 2000 Euro gestohlen. In der Vorwoche waren Diebe in neun Gartenlaube der Kolonie Waldesgrün nahe dem Park der Sinne eingestiegen. Dort summierte sich der Schaden ebenfalls auf mehrere Tausend Euro.

Mögliche Zeugen, die nähere Angaben zu den Einbrüchen oder den gestohlenen Gegenständen machen können, werden gebeten, sich im Laatzener Kommissariat zu melden unter Telefon (0511) 1094317.

Von Astrid Köhler