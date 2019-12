Laatzen

Auch über die Festtage müssen die Menschen in Laatzen nicht auf frische Brötchen verzichten. Zwar haben die Bäckereien am 25. und 26. Dezember sowie an Neujahr geschlossen, damit die Mitarbeiter mit ihren Familien feiern können. Aber Heiligabend und Silvester gibt es genug Möglichkeiten, sich für die folgenden Tage mit leckeren Backwaren einzudecken. Hier die Öffnungszeiten der Bäckereien:

Alt-Laatzen: Brotmeisterei Steinecke, Münchner Straße 3, Kaufland, Heiligabend von 7 bis 14 Uhr und Silvester von 7 bis 14 Uhr; Schäfer’s Backshop, Hildesheimer Straße 52, Heiligabend von 6.15 bis 13 Uhr und Silvester von 6.15 bis 13 Uhr.

Laatzen-Mitte: Bäckerei Hermann, Albert-Schweitzer-Straße 12 (Leine-Center), Heiligabend und Silvester von 7.30 bis 14 Uhr; Brotmeisterei Steinecke, Albert-Schweitzer-Straße 10 (Leine-Center), Heiligabend und Silvester von 7.30 bis 14 Uhr; Brotmeisterei Steinecke, Erich-Panitz-Straße 1 ( Bauhaus), Heiligabend von 8 bis 14 Uhr, Silvester 8 bis 14 Uhr; Bäckerei Hermann, Schubertweg 3 ( Rewe), Heiligabend von 7 bis 14 Uhr und Silvester von 7 bis 14 Uhr; Bäcker Göing, Pettenkoferstraße 2, Heiligabend von 6.30 bis 13 Uhr und Silvester von 6.30 bis 13 Uhr.

Rethen: Calenberger Backstube, Hildesheimer Straße 352, Heiligabend von 6 bis 13 Uhr und Silvester von 6 bis 13 Uhr; Stadtbäckerei Engelke, Lüneburger Straße 24, im Obi, Heiligabend von 8 bis 13 Uhr und Silvester von 8 bis 14 Uhr.

Grasdorf: Bäckerei Hanisch, Am Kamp 11, Heiligabend von 6.30 bis 14 Uhr und Silvester von 6.30 bis 14 Uhr; Bäckerei Bertram, Ahornstraße 12, Heiligabend von 6 bis 12 Uhr und Silvester von 6 bis 12 Uhr.

Gleidingen: Bäckerei Alfons Volkmann, Osterstraße 24, Heiligabend von 6 bis 13 Uhr und Silvester von 6 bis 13 Uhr.

Ingeln-Oesselse: Bäckerei Bertram, Filialen Am Holztor 1 und Rotdornallee 6, Heiligabend von 6 bis 12 Uhr und Silvester von 6 bis 12 Uhr.

Von Stephanie Zerm