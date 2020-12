Laatzen

Zum Jahreswechsel bieten verschiedene Bäcker und Filialen in Laatzen frische Backwaren an. Zwar sind diese an Neujahr wie fast überall geschlossen. An Silvester gibt es aber genug Möglichkeiten, sich für die folgenden Tage einzudecken. Die bekannten Öffnungszeiten der Bäckereien in den Laatzener Stadtteilen sind:

Alt-Laatzen: Schäfer’s Backshop, Hildesheimer Straße 52, Silvester von 6.15 bis 13 Uhr.

Laatzen-Mitte: Bäckerei Hermann, Albert-Schweitzer-Straße 12 ( Leine-Center), Silvester von 6 bis 14 Uhr; Bäckerei Hermann, Schubertweg 3 ( Rewe), Silvester 6 bis 14 Uhr; Brotmeisterei Steinecke, Albert-Schweitzer-Straße 10 ( Leine-Center), Silvester von 8 bis 14 Uhr; Brotmeisterei Steinecke, Erich-Panitz-Straße 1 ( Bauhaus), Silvester von 8 bis 12 Uhr; Bäcker Göing, Pettenkoferstraße 2, Silvester von 7 bis 13 Uhr. Der Backposten an der Würzburger Straße bleibt bis zum 5. Januar geschlossen.

Rethen: Calenberger Backstube, Hildesheimer Straße 352 (Marktzentrum), Silvester von 6.30 bis 12 Uhr; Schäfers Backshop, Zur Sehlwiese 1 (bei Edeka Döring), 7 bis 13 Uhr. Die Stadtbäckerei Engelke bei Obi ( Lüneburger Straße 24) ist wegen der Schließung der Baumärkte zu.

Grasdorf: Bäckerei Hanisch, Am Kamp 11, Silvester von 6.30 bis 14 Uhr; Bäckerei Bertram, Ahornstraße 12, Silvester von 6.30 bis 12 Uhr.

Gleidingen: Bäckerei Alfons Volkmann, Osterstraße 24, Silvester von 6 bis 13 Uhr.

Ingeln-Oesselse: Bäckerei Bertram, Filialen Am Holztor 1 und Rotdornallee 6, Silvester von 6 bis 12 Uhr.

Von Astrid Köhler