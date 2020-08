Laatzen

Schulkinder und Jugendliche sollen sich den Einschränkungen der Coronapandemie zum Trotz in den Sommerferien amüsieren und austoben könne. Die Stadt Laatzen hat mit weiteren Akteuren ein Ferienpassprogramm zusammengestellt. Bei den folgenden anmeldepflichtigen Aktionen gibt es in dieser Woche noch freie Plätze.

Arbeiten mit Wolle, Stadtrallye und Tanz

Alles aus Wolle II heißt der Workshop, bei dem ab Sechsjährige am Donnerstag, 20. August, von 10 bis 12 Uhr, im Rethener Treffpunkt Buchte (Alte Schule, Thiestraße 20) stricken und häkeln üben oder Pompons basteln können. Kosten: 2 Euro.

Anzeige

Für denselben Tag plant die Jugendpflege mit Kleingruppen eine Stadtrallye in Hannover, bei der verschiedene Orte zu finden und Aufgaben zu lösen sind. Die Zwölf- bis 17-Jährigen treffen sich um 10 Uhr auf dem Leinevorplatz zwischen Leine-Center und Sparkasse. Üstra-Kinderfahrkarten (2 Zonen) sind mitzubringen und falls vorhanden ein Whatsapp-taugliches Smartphone. Die Aktion kostet einen Euro und ist gegen 15 Uhr zu Ende.

Weitere HAZ+ Artikel

Tanzfreunde können am Donnerstag zwischen drei Angeboten wählen. Bollywood-Tanz richtet sich an ab Sechsjährige, beginnt um 14.30 Uhr im Kunstkreis Laatzen und kostet 5 Euro. Außerdem gibt es von 16.30 bis 17.30 Uhr zwei Hip-Hop-Kurse in der Tanzschule Bothe ( Hildesheimer Straße 420). Der eine richtet sich an Acht- bis Zehnjährige, der zweite an ältere Kinder und Jugendliche. Kosten: jeweils 8 Euro.

Frühstück und Sport am Freitag

Das fünfte Ferienfrühstück ist am Freitag, 21. August, in der Alten Penne in Oesselse ( Gleidinger Straße 12) und dauert von 10 bis 13 Uhr. Die angemeldeten Kinder und Jugendlichen zahlen dafür 4 Euro.

Freunden des Tischtennis’ bietet der BSV Hannovera Gleidingen am Freitag, 21. August, eine kostenlose Spielzeit an. Die ab Achtjährigen kommen dafür von 17.30 bis 21 Uhr in der Schulturnhalle, Oesselser Straße, zusammen.

Ebenfalls sportlich geht es am Sonnabend, 22. August, 10 bis 13 Uhr, in Alt-Laatzen zu. Die Turnabteilung der SpVg Laatzen verwandelt den Platz Auf der Dehne 2a in ein Abenteuerland. Sieben- bis 13-Jährige können dort schaukeln, hüpfen und schwingen – „fast wie Peter Pan“.

Anmeldung im Rathaus

Anmeldungen sind nur noch persönlich möglich im Kinder- und Jugendbüro des Rathauses (Marktplatz 13). Die Angebote müssen in bar bezahlt werden. Weitere Infos gibt es unter Telefon (0511) 82055204 sowie nach einer E-Mail an kinderundjugendbuero@laatzen.de.

JuKa ist täglich geöffnet – und kostenlos

Darüber hinaus ist der Kinder- und Jugendtreff JuKa an der Alten Rathausstraße 39 wochentags von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Die Einrichtung verfügt über eine voll ausgestattete Küche, Krökel- und Billardtische, eine Playstation 4 sowie zahlreiche Gesellschaftsspiele und ist kostenfrei zu nutzen.

Von Astrid Köhler