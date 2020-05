Laatzen-Mitte

Bereits 2018 hat die Stadt einen Schutzstreifen für Radfahrer auf der Gutenbergstraße angelegt. Die Markierung wird von etlichen Autofahrern allerdings geflissentlich ignoriert: Doch selbst wenn kein Radfahrer dort unterwegs ist, dürfen die Schutzstreifen nicht von Kraftfahrzeugen befahren werden. „Der Schutzstreifen darf von Autofahrenden nur bei Bedarf überfahren werden“, stellt die Stadtverwaltung klar – also beispielsweise, wenn ein Lastwagen entgegenkommt und der Platz entsprechend eng wird.

Um die Verkehrssituation noch augenfälliger zu machen, lässt die Stadt den Streifen, den Radfahrer stadteinwärts nutzen können, derzeit rot markieren. Am Donnerstag haben die Arbeiter der Celler Firma Cammann Markierung damit begonnen, dort knallrotes Reibeplastik aufbringen: Das körnige Material ähnelt dem Reibeputz an Hauswänden, und ganz ähnlich wird es auch aufgebracht. Nach dem Abkleben der Ränder verteilen die Mitarbeiter das flüssige Plastik mit einem Glätter per Hand gleichmäßig auf dem Asphalt. 2 bis 2,5 Millimeter dick ist die Farbschicht, die im Gegensatz zu einfachen Farbmarkierungen locker zehn bis 15 Jahre halte, wie die Fachleute versichern. Noch am Freitag sollten die Arbeiten abgeschlossen werden – einschließlich der Fahrradsymbole und Richtungspfeile. Sorge um Farbe an den Reifen muss sich übrigens niemand machen: Schon nach 20 Minuten sei der Belag getrocknet.

Autofahrer müssen beim Passieren von Radfahrern übrigens neuerdings mehr Distanz halten. Die Stadt weist darauf hin, dass innerorts ein seitlicher Sicherheitsabstand von 1,50 Metern vorgeschrieben ist. Dies sieht die Novelle der Straßenverkehrsordnung vor, die Ende April in Kraft getreten ist.

Rote Farbe soll den Fahrrad-Schutzstreifen an der Gutenbergstraße noch augenfälliger machen. Quelle: Johannes Dorndorf

Von Johannes Dorndorf