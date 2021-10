Laatzen

Der Lidl-Markt an der Pettenkoferstraße ist seit Montag eine Baustelle. Zwei große Container stehen vor der Filiale. Darin landet nach und nach das komplette Mobiliar aus dem Discounter. Von den Regalen über die Tresen bis zu den Tiefkühltruhen: alles muss raus. Zeitgleich beginnen Handwerker mit dem Aufbau der neuen Regale und Kühlmöbel. Denn die gesamte Innenausstattung der knapp 1000 Quadratmeter große Verkaufsfläche soll innerhalb von einer Woche komplett erneuert werden.

„Diese Filiale gibt es bereits seit zehn Jahren und viele Kunden kaufen regelmäßig bei uns ein“, sagt Lidl-Verkaufsleiter Christian Roser. „Daher freuen wir uns umso mehr, die Kunden in der neu gestalteten Filiale begrüßen zu dürfen – in moderner Optik und mit neuem Filialauftritt.“

Das alte Mobiliar landet in zwei bereit gestellten Containern. Quelle: Stephanie Zerm

Mehr Platz für frische Artikel

Neue Regale und Kühlmöbel sollen laut Lidl für eine übersichtliche und optisch ansprechende Präsentation der Produkte sorgen. Dabei will der Konzern, der 10.800 Filialen in 32 Ländern betreibt, seinen Kunden auch eine bessere Orientierung verschaffen und die Anordnung der verschiedenen Warengruppen verbessern. Zudem soll eine neue Beschilderung oberhalb der Regale Kunden langes Suchen ersparen.

Das Frischesortiment mit Obst und Gemüse, Backwaren, Frischfleisch und Molkereiprodukten erhalte nach dem Umbau mehr Platz in der Filiale, kündigte Lidl an. Auf diese Weise werde den Kunden in diesem Sortimentsbereich eine größere Auswahl angeboten.

Kunden stehen mit Einkaufswagen vor leerem Laden

Für viele Kunden kam die Schließung des Discounters bei den Laatzen Arkaden diese Woche völlig überraschend. Obwohl der Zugang zu dem Geschäft auf beiden Seiten mit Barken gesperrt und der Eingang mit großen Pappkartons verstellt ist, wollten immer wieder Kunden in dem Supermarkt einkaufen gehen und ignorierten die Absperrungen. Einige hatten sich bereits einen Einkaufswagen aus der Parkbox geholt und wurden erst durch die Handwerker abgewiesen.

Mit ihrem Einkauf bei der Lidl-Filiale müssen sie sich noch bis Montag, 25, Oktober, gedulden. Denn dann öffnet der umgebaute Markt wieder für seine Kunden die Türen. Ob er tatsächlich für Kunden übersichtlicher geworden ist, wie Lidl ankündigt, wird sich dann zeigen.

Von Stephanie Zerm