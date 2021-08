Laatzen-Mitte

Die Idee der Allmende steht im Zentrum einer Podiumsdiskussion, zu der der Verein Schreberjugend Niedersachsen für Sonntag, 8. August, in den Mitmachgarten am Park der Sinne einlädt. Unter dem Titel „Allmende – was ist das?“ soll die Frage erörtert werden, ob und inwieweit eine geteilte Nutzung von Flächen in einer solchen Form funktionieren kann und welche Grenzen diese Konzepte haben.

Die Allmende ist eine Form der gemeinschaftlichen Landnutzung, die in ländlichen Regionen früher weit verbreitet war. Bei der Veranstaltung will Friederike Habermann vom Commons Institut mit Impulsen zu Gesprächen anregen. Auch das Team des Mitmachgartens und die Schreberjugend bringen Sichtweisen insbesondere aus städtischen Räumen ein.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Demokratie-leben-Projekts „Wem gehört die Welt?“ statt. Sie beginnt um 14 Uhr im Mitmachgarten hinter dem Gartenhaus des Parks der Sinne. Interessierte werden gebeten, sich unter Telefon (05­ 11) 63­ 48­ 39 oder per E-Mail an info@schreberjugend.de anzumelden.

Von Johannes Dorndorf