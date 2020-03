Rethen/Gleidingen

Mitte April will die Transtec-Bau mit der Errichtung des neuen Hochbahnsteiges für die Haltestelle Rethen/ Galgenbergweg beginnen. Mehr als ein halbes Jahr lang wird dann auf der Hildesheimer Straße gearbeitet, die zugleich saniert werden soll. Der von Gleidingern und Rethenern geforderten Baustellenampel erteilten Vertreter der Infra und die Transtec-Bau am Dienstagabend bei einer Anliegerversammlung in der Grundschule Rethen allerdings eine Absage. Fahrer, die in Richtung Norden wollen, müssen nun doch den mehrere Kilometer langen Umweg über die B6 in Kauf nehmen.

„Baustrecke ist zu lang für Baustellenampel “

„Die Baustrecke erstreckt sich über mehrere hundert Meter, weil wir dort auch Baumaterial lagern müssen“, sagte Martin Vey von der Infra. „Für eine Ampelanlage ist diese Strecke zu lang, der wartende Verkehr würde sich sonst bis nach Gleidingen hinein stauen.“ Das Baumaterial müsse direkt auf der Hildesheimer Straße gelagert werden – Alternativen gebe es nicht. „Wenn wir Abschnitt für Abschnitt bauen, würde das zwei Jahre dauern. Das wäre nicht effizient.“ Die Infra will die Bauarbeiten bis Ende Dezember abschließen. Eventuell könnten danach noch kleinere Restbauarbeiten notwendig sein, sagte Vey.

„Wir sind darum bemüht, die Baumaßnahmen möglichst kurz zu halten“, versicherte Vey. Er gehe davon aus, dass die Einrichtung einer Baustellenampel – falls überhaupt – erst in den letzten acht Wochen der Bauphase möglich sein wird. Dann könnte das Baumaterial verschwunden sein. Mit Verweis auf den Bau der Haltestelle Laatzen blieben mehrere Anlieger skeptisch: „Da stand das Baumaterial monatelang an der Erich-Panitz-Straße herum, ohne dass dort jemand gearbeitet hat“, machte ein Anwohner deutlich. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das hier in Rethen anders sein wird.“

„Umleitung über Triftstraße nicht möglich“

Mehrere Anwohner forderten, der Verkehr solle über Triftstraße und Braunschweiger Straße umgeleitet werden. Vey lehnt das ab: „Die Triftstraße ist keine öffentliche Straße und in dieser Breite nicht ausgebaut für 5000 bis 6000 Fahrzeuge am Tag.“ Laut Angela McCormack vom Team Tiefbau der Stadt Laatzen hätten die Mitarbeiter sämtliche Möglichkeiten geprüft. „Wir sind sämtliche Strecken zwischen Rethen und Gleidingen mehrmals abgefahren, um zu schauen, was man dort machen kann.“ Die Umleitung über die B6 sei alternativlos. Ausnahmen soll es nur für den Einsatz- und Rettungsverkehr sowie für Fahrzeuge mit einer Höchstgeschwindigkeit unter 60 Kilometer pro Stunde geben.

Anlieger kritisieren Planung der Radwege

Die Besucher der Versammlung kritisierten auch die Planung für den Fahrradverkehr. Auf der Fahrbahn in Richtung Gleidingen soll ein rot markierter Fahrradstreifen angelegt werden. Autofahrer können diesen Streifen bei Gegenverkehr ebenfalls nutzen, Radler haben allerdings Vorfahrt. Autofahrer müssten gegebenenfalls warten und hinter den Fahrradfahrern herfahren. Im Bereich zwischen den Gleisen und der Fahrbahn soll ein Zaun installiert werden, damit Radfahrer nicht auf die Schienen fallen können.

Auch künftig sollen auf der Fahrbahn in Richtung Rethen Autos parken dürfen. Radfahrer dürfen die Fahrbahn nutzen. „Auf der Straße werden Piktogramme aufgebracht“, ein Fahrradstreifen sei dort wegen der parkenden Autos aber nicht vorgesehen, sagte Iris Oltmann von der Infra. Wie bisher dürfen Fahrradfahrer auch den dortigen Gehweg nutzen, Fußgänger haben allerdings Vorrang.

Mehrere Besucher kritisierten, dass die Nutzung des Schutzstreifens aufgrund der unübersichtlichen Verkehrslage zu gefährlich sei. „Die Autofahrer, die in Richtung Rethen fahren, müssen um die parkenden Autos herumfahren. Der Gegenverkehr muss dann auf den Schutzstreifen ausweichen. Da sind Unfälle mit Fahrradfahrern programmiert“, kritisierte eine Besucherin.

Gleise werden um 50 Zentimeter abgesenkt

Wie berichtet soll am Galgenbergweg ein Mittelhochbahnsteig entstehen. Er wird zwischen den Schienen installiert und soll vier Meter breit werden. Mit dem Bau des Hochbahnsteiges wird die Haltestelle Galgenbergweg nach Norden in Richtung der Einmündung zur Franz-Carl-Achard-Straße verlegt. „Die Gleise werden unter Straßenniveau abgeflacht“, kündigte Martin Vey an. Sie werden in einem Trog verlegt, der etwa 50 Zentimeter unter der Höhe der Fahrbahn liegen soll.

Christian Forsblad (Transtec-Bau, von links), Martin Vey (Infra) und Mark Michehl (Transtec-Bau) beantworten die Fragen von rund 100 Bürgern zum Bau des neuen Hochbahnsteiges für die Haltestelle Rethen/Galgenbergweg. Quelle: Daniel Junker

Lesen Sie auch

Von Daniel Junker