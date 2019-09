Ingeln-Oesselse

Emotionale Momente stehen Fans und Mitgliedern der Doppeldorfbühne in Ingeln-Oesselse bevor. Mitte Oktober feiert die Laientheatergruppe Abschied mit ihrem aktuell geprobten und insgesamt 20. Stück „Schau nicht unter das Rosenbeet“. Sechsmal wird der Comedy-Thriller von Norman Robbins vom 17. Oktober an im Gemeindesaal zu sehen sein. Der Kartenvorverkauf beginnt mit knapp vier Wochen Vorlauf am Sonnabend, 21. September.

„Wir hatten zwei Jahre Zeit, uns vorzubereiten“, sagt Stephanie Zebbedies, Mitbegründerin der Doppeldorfbühne und Regisseurin. In dieser Zeit sei viel gesprochen und entschieden worden einen Cut zu machen – angesichts des zunehmenden Alters, des hohen Arbeitsaufwandes und des Anspruches, der nicht reduziert werden sollte. Besser ein Ende mit Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende: Das sei das Motto gewesen, so Zebbedies.

Überraschungen und Besonderheiten bei Finale

Für den letzten Aufführungsreigen hat sich die Theatergruppe nun einige Besonderheiten und Überraschungen einfallen lassen. „Wir sind es dem Publikum schuldig“, betonte Zebbedies. Gab es bisher einfache Zettel mit Stückbeschreibung, so werden beim Finale kleine Farbbroschüren verteilt: mit Namen und Fotos aller Mitwirkenden, einem Preisrätsel, sowie Zahlen, Daten und Fakten zu 21 Jahren Doppeldorfbühne.

Proben für das 20. und letzte Stück der Doppeldorfbühne: Manfred Grondey alias Marcus Henk studieren noch ohne Kostüm Szenen für den Comedy-Thriller "Schau nicht unters Rosenbeet" ein Quelle: privat

Das zuletzt mit 6,2 Tonnen geschätzte Gesamtgewicht der für die Auftritte bewegten Bühnenteile habe deutlich nach oben korrigiert werden müssen, so die Regisseurin. „Unser Bühnenbauer hat alle noch mal durchgerechnet und kommt aktuell auf 9,4 Tonnen“. Allein diese Zahl macht deutlich, warum die mit hohem Anspruch arbeitenden Laiengruppe nach 20 Jahren auch Abschied feiern will.

Die meisten würden gänzlich aufhören, einige aber auch weitermachen sowie „ganz von vorn anfangen“, berichtet Stephanie Zebbedies. Schon für den 12. November ist ein erstes Treffen mit allen Interessierten beim Kunstkreis in Rethen geplant, wo auch ein Probenraum verfügbar ist. Ehe das Neue beginnt, werde aber erst einmal die Doppeldorfbühne gebührend verabschiedet.

Kostümproben stehen noch aus

Derzeit probt die Gruppe zweimal wöchentlich, nach dem Feiertag am 3 .Oktober, später dann auch mit Kostümen, nahezu täglich. Die Generalprobe am Donnerstag 17. Oktober, beginnt wie die Premiere am Folgetag bereits um 18.30 Uhr. Grund: Das neue Stück, bei dem es um einen Erbschaftsfall und die aus skurrile Persönlichkeiten bestehende Familie Henk geht, hat mit einer Nettospielzeit von geschätzt 2,5 Stunden Überlänge. Während der Pausen werden die Gewinner des Preisrätsels bekannt gegeben.

Proben für das 20. und letzte Stück der Doppeldorfbühne: Die Darsteller der Laientheatergruppe studieren – noch ohne Kostüm – Szenen für den Comedy-Thriller "Schau nicht unters Rosenbeet" ein Quelle: privat

Kartenvorverkauf startet am Sonnabend

Karten für die Premiere am Freitag, 18. Oktober, um 18.30 Uhr sowie die weiteren Aufführungen am Wochenende gibt es zum Preis von 10 Euro in der Boutique Einzigartig an der Rotdornallee. Am Sonnabend ist der Comedy-Thriller „Schau nicht unters Rosenbeet“ um 15 und 19 Uhr zu sehen – am Sonntag, 20. Oktober, dann um 12 und 16 Uhr. Die Generalprobe ist öffentlich und der Eintritt frei.

Von Astrid Köhler