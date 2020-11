Laatzen-Mitte

Im Seniorenpflegeheim Dorea Familie in Laatzen-Mitte gibt es aktuell mehrere Corona-Infektionen. Das Gesundheitsamt hat das Haus deshalb am Montag für Besucher geschlossen, wie die Einrichtung auf Anfrage mitteilt. Die Angehörigen sollen über die Entscheidung informiert werden.

Konkret nachgewiesen seien bislang fünf Infektionen unter den insgesamt 140 Bewohnern sowie zwei unter den rund 100 Mitarbeitern des Pflegeheims, sagte Dorea-Sprecher Steffen Ritter am Donnerstag. Sieben weitere Mitarbeiter befänden sich in Quarantäne. Deren Tests stünden noch aus. „Wir bekommen hoffentlich heute ein Ergebnis, sodass sie aus der Quarantäne zurückkommen können.“ Vier Bewohner seien vorsichtshalber in eine Klinik gebracht worden, ein weiterer sei im Pflegeheim in Quarantäne. „Keinem der fünf geht es schlecht. Auch die vier im Krankenhaus haben keine schweren Verläufe, sondern werden sukzessive wieder ins Haus gelassen.“

Haus ist seit Montag geschlossen

Auf Anordnung des Gesundheitsamts wurde das Haus am Montag für Besucher geschlossen. Die Bewohner können die Einrichtung aber weiterhin auf Wunsch verlassen, stellt Ritter klar. „Die Angehörigen können sich natürlich in den Außenflächen mit den Bewohnern treffen und spazieren gehen.“ Das gelte allerdings nicht für den Garten im Innenhof, da die Gäste dafür durch das Gebäude gehen müssten.

Die Schließung gilt vorläufig bis nächsten Montag. An dem Tag werde das Gesundheitsamt entscheiden, wie es angesichts der dann vorliegenden Zahlen weitergeht, sagt der Unternehmenssprecher. Im Heim seien zunächst nur die direkten Kontaktpersonen der Betroffenen auf Covid-19-Infektionen getestet worden. Für nächste Woche habe das Gesundheitsamt PCR-Tests für alle Bewohner angekündigt, der Termin stehe allerdings noch nicht fest.

Inzwischen hat die Dorea-Familie auch damit begonnen, Schnelltests einzuführen, die in allen Heimen zum Standard werden sollen. Bislang konnten aufgrund der Testkapazitäten nur Mitarbeiter sowie die medizinischen Dienstleister getestet werden, erläutert Ritter. Dazu zählen etwa Physio- und Ergotherapeuten, Ärzte und Hörgeräteakustiker. „Heute fangen wir an, auch alle Bewohner zu testen.“ Sobald mehr Kapazitäten zur Verfügung stünden, würden auch den Besuchern Tests angeboten. Einen Termin dafür gebe es aber noch nicht.

Kritik an Informationspolitik

Kritik gab es an der anfänglichen Informationspolitik der Einrichtung. So hat etwa Regina Seifert von ihrer 89-jährigen Tante, die genauso wie Seiferts 89-jähriger Schwiegervater im Pflegeheim lebt, von der Schließung erfahren. „Ich habe dann auf der Station angerufen. Die Pflegerin sagte, dass sie keine Auskünfte geben dürfe, auf jeden Fall dürfen Besucher nicht mehr herein.“ Auf Nachfrage in der Verwaltung habe man ihr lediglich bestätigt, dass das Gesundheitsamt tätig wurde. Ob es um Corona ging, wollte man ihr jedoch nicht sagen. „Warum geben die nicht zu, dass sie einen Fall haben?“, fragt Seifert. Auch fände sie es wichtig, dass die Angehörigen informiert werden – zumal gerade ältere Bewohner ihren Angehörigen keine genauen Auskünfte geben könnten.

„Da hat es ein Kommunikationsproblem gegeben“, räumt Dorea-Sprecher Ritter ein. Der Hintergrund: Vor einiger Zeit habe es schon einmal zwei Covid-19-Verdachtsfälle im Haus gegeben, die sich nach zwei Tagen nicht bestätigt hätten. Damals seien die Angehörigen per Post informiert worden. „Als die Briefe eingetroffen waren, war das Haus schon wieder offen“, sagt Ritter. Seitdem bitte das Pflegepersonal die Angehörigen, sich vor Besuchen im Heim zu informieren, damit sie nicht vor verschlossenen Türen stünden. Aufgrund der Beschwerde habe man sich entschlossen, die Angehörigen im aktuellen Fall telefonisch zu informieren. „Insgesamt ist die Stimmung bei den Angehörigen und bei den Bewohnern sehr gut“, betont Ritter.

Bislang sind Laatzens Seniorenpflegeheime relativ glimpflich durch die Corona-Pandemie gekommen – mit einer Ausnahme. Im April gab es einen großen Ausbruch in der Demenzeinrichtung des Pflegeheims Leinetal. Damals wurden 25 Bewohner und drei Pflegekräfte infiziert, drei Bewohner starben.

Von Johannes Dorndorf