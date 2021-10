Ingeln-Oesselse

Einen Dorfflohmarkt im gesamten Bereich von Ingeln-Oesselse organisiert der Verein Ingeln-Oesselse aktiv für kommenden Sonnabend, 16. Oktober. In der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr präsentieren die Teilnehmer ihre nicht mehr benötigten Gegenstände oder ausgedienten Kellerschätze auf ihren Grundstücken, in ihren Garagen oder vor ihren Wohnungen und verkaufen sie an die Besucher.

Die Verkäufer sollen ihre Station durch sichtbar ausgehängte Luftballons erkennbar machen. Zudem hat der Verein Ingeln-Oesselse aktiv eine Karte mit den angemeldeten Standorten erstellt. Alle Stände erhalten eine Standnummer, damit sie auf der Karte besser zu finden sind. Wer sich an der Aktion als Verkäufer beteiligen möchte, kann sich noch bis Freitag, 15. Oktober, 18 Uhr, per E-Mail an info@ioe-aktiv.de mit vollständigem Namen, Adresse und Telefonnummer anmelden. Die Organisatoren bitten außerdem darum, dass die Teilnehmer ihre Verkaufsgegenstände grob als Babykleidung, Möbel, Spielsachen, Gartengeräte, Haushaltssachen oder ähnliches kategorisieren. 

Einnahmen sollen gutem Zweck dienen

Der Verein Ingeln-Oesselse aktiv präsentiert sich mit einem einen kleinen Infostand auf dem Parkplatz vor dem Vereinsheim des TSV Ingeln-Oesselse an der Bergstraße 24. Dort gibt es auch die Übersichtskarten sowie weitere Informationen zum Flohmarkt. Gegen eine Spende können sich die Besucher dort mit Kuchen für den weiteren Bummel über den Dorfflohmarkt stärken. Die Einnahmen kommen einem guten Zweck zu Gute und fließen direkt ins Dorf zurück. Kuchenspenden nimmt der Verein am Sonnabend ab 9 Uhr direkt vor Ort entgegen.

Gleich neben den Organisatoren baut auch der Förderverein der Grundschule Ingeln-Oesselse einen Stand auf dem Parkplatz auf. Wer möchte, kann dort Bücher erwerben. Aus den Erlösen werden neue Bücher für die Schulbibliothek angeschafft.

Anna Ertel (rechts) und ihre Töchter Rahel (links) und Emily verkaufen unter anderem Kinderkleidung und Spielzeug. Quelle: Stephanie Zerm

Vor zwei Jahren hatten die beiden Ingeln-Oesselserinnen Daniela und Carolin Cukic die erfolgreiche Erstauflage in Eigenregie organisiert. Am 31. August 2019 beteiligten sich 133 Haushalte an der Aktion. Hunderte Besucher schlenderten damals durch das Doppeldorf. Schon damals gab es viele Nachfragen für eine Fortsetzung der erfolgreichen Aktion. „Dani und Caro hatten sich daraufhin an uns gewandt, damit wir den Dorfflohmarkt 2.0 ins Leben rufen“, teilt der Verein Ingeln-Oesslese aktiv mit.

Von Daniel Junker