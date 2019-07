Ingeln-Oesselse

Nach dem gelungenen Test des öffentlichen Torteessens in Ingeln-Oesselse im vergangenen Jahr ist der allmonatliche Termin von Torte-im-Ort von Mai bis September aus dem Veranstaltungskalender von Ingeln-Oesselse nicht mehr wegzudenken. Für Mittwoch, 17. Juli, 15 Uhr, laden die Initiatorinnen Cornelia Anolke und Monika Karow zu dem nunmehr fünften Treffen ein: dieses Mal wieder in Oesselse am Dorfbrunnenplatz – und bei Regen im Gemeindehaus.

Tortenspenden würden nicht mehr benötigt, denn es hätten sich schon drei Kuchenbäcker gemeldet, und das reiche erfahrungsgemäß aus, erklärte Anolke. Auch Geschirr und Besteck sowie Kaffee, Tee und Milch werden wieder kostenfrei bereit gestellt. Wer zu dem offenen Treffen kommen wolle, werde lediglich gebeten, nach Möglichkeit einen Klappstuhl mitzubringen. Denn der Platz auf den drei Sitzbänken ist bei zuletzt rund 30 Teilnehmern begrenzt.

Die beiden nächsten und zugleich letzten Torte-im-Ort-Termine in diesem Jahr sind für Donnerstag, 22. August und 19. September, geplant – wie üblich dann im Wechsel erst am Ingelner Pflugplatz und dann wieder am Oesselser Dorfbrunnenplatz.

Von Astrid Köhler