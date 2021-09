Laatzen-Mitte

Statistisch gesehen hat ein Anteil von 20 bis 30 Prozent aller Jugendlichen, also mindestens jeder Fünfte, schon Erfahrungen mit THC gesammelt, dem psychoaktiven Wirkstoff von Cannabis. Das Kinder- und Jugendbüro nimmt dies zum Anlass, um über die gesundheitlichen und rechtlichen Folgen zu informieren. Auf Einladung der Stadt kommt am Donnerstag, 16. September, ein Präventionsteam der Fachstelle für Sucht und Suchtprävention („Drobs“ in Hannover) nach Laatzen.

Ab 16 Uhr sind die Experten für einen offenen Austausch im Kinder- und Jugendzentrum (KiJu) an der Pestalozzistraße 25. Themen sollen unter anderem der Konsum, Besitz und die Auswirkungen von THC und dem gleichfalls aus Hanf gewonnenen Cannabidiol (CBD) sein. Fragen und Rückmeldungen von Jugendlichen sind ausdrücklich erwünscht. Nach der Diskussion ist Gelegenheit, die Ausstellung über Streckmittel und Weiteres zum Thema in dem mitgebrachten Doppeldeckerbus (Infomobil) zu sehen.Die Veranstaltung ist kostenfrei und richtet sich an Jugendliche ab 15 Jahren. Um besser planen zu können, wird um Anmeldungen gebeten unter Telefon (05 11) 8205-5204, per E-Mail an kinderundjugendbuero@laatzen.de oder persönlich im Kinder- und Jugendbüro. Wer spontan vorbeikommen will, kann auch ohne Anmeldung kommen.

Von Astrid Köhler