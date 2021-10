Laatzen

Eine Dunstabzugshaube soll idealerweise nur Dampf einsaugen, nicht etwa Rauch verströmen. Letzteres ist allerdings am späten Sonntagabend in der Küche eines Mehrfamilienhauses an der Langen Weihe passiert. Verletzt wurde niemand.

Bewohner des Hauses hatten gegen 21.10 Uhr eine zwar nicht mehr brennende, aber noch warme Dunstabzugshaube im Erdgeschoss gemeldet. Das Paar dort habe die Flammen bereits selbst gelöscht, berichtete Feuerwehrsprecher Geralde Senft. Die ausgerückten Helfer kontrollierten mit einer Wärmebildkamera die Küche und stellten gleichfalls Restwärme fest.

Den Werkzeugkoffer stets griffbereit: Die Feuerwehrleute bauten am Sonntagabend die defekte und noch warme Dunstabzugshaube aus. Quelle: Gerald Senft/Stadtfeuerwehr Laatzen

Daraufhin bauten drei Ehrenamtliche die Abzugshaube zwischen den Hängeschränken ab und legten die Einzelteile auf den Balkon. „Anhand der Spuren kann man sehen, dass es oberhalb und hinter der Haube gebrannt hat“, sagte der Sprecher. Dies sei alles andere als ungefährlich, weil Abzugshauben durchaus auch spritzendes Bratenfett anziehen. Gegen 22 Uhr rücken die Helfer wieder ein.

Zwei weitere Einsätze am Wochenende

Zuvor war die Feuerwehr zweimal wegen piepender Rauchwarnmelder gefordert. Gleichfalls am Sonntag um kurz vor 20 Uhr meldeten Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Marktstraße einen piependen Rauchwarnmelder sowie Brandgeruch. Die Bewohner waren nicht zu Hause, sodass die Helfer die Tür gewaltsam öffnen mussten, ehe sie die Rauchquelle beseitigen konnten. Bereits am Sonnabendnachmittag waren die Helfer ganz in der Nähe, im achten Obergeschoss eines Hochhauses am Marktplatz, im Einsatz. Auch dort war Essen angebrannt. Die Helfer öffneten die Wohnungstür, nahmen den Topf vom Herd und lüfteten ordentlich.

Von Astrid Köhler