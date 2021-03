Laatzen

Im Mix der Laatzener Verkehrsmittel gibt es neben Stadtbahn, Bussen, Autos, Fahrrädern und anderen Fahrzeuge demnächst ein neues Angebot: E-Scooter. Voraussichtlich schon im nächsten Monat können die elektrischen Roller im Stadtgebiet gemietet und genutzt werden. Nach Information der Stadt sollen in Laatzen sowie im südlichen Hannover – Mittelfeld und Messe – rund 150 Roller in Umlauf gebracht werden.

Der Anbieter sei „ein großes, namhaftes Unternehmen“, teilte Stadtsprecher Matthias Brinkmann auf Nachfrage mit. Um welches es sich handelt und wie die Nutzung detailliert geregelt ist, wollte er mit Blick auf die noch ausstehenden Vertragsunterschriften noch nicht sagen. Der Vertragsabschluss soll nun unmittelbar bevorstehen. Losgehen könnte es bereits Anfang April, das Nutzungsgebiet umfasst den derzeitigen Planungen zufolge den nördlichen Teil Laatzens bis zur Hochstraße, der Bundesstraße 443, in Rethen.

Sensible Bereiche wie die Leinemasch, Friedhöfe und Parks sind ausgenommen. Sie dürfen nicht von Scootern befahren werden. Die Beschränkungen sind ähnlich wie in Hannover, wo unter anderem weite Teile der Eilenriede, des Georgengartens, Maschparks und Maschseeufers sowie der Opernplatz und der Kröpcke zu den Verbotszonen für E-Roller gehören. Die Stadt Laatzen hatte bereits angekündigt, sich bei den nötigen Regeln zum Aufstellen und Fahren der Roller an denen der Landeshauptstadt zu orientieren.

Bereits im Sommer 2020 hatten mit Lime und Bird zwei etablierte Anbieter von E-Scootern Kontakt zur Stadtverwaltung aufgenommen. Noch im Herbst hatte Lime erklärt, man stehe „im engen Austausch“ mit der Stadt Laatzen, und den Start des Angebotes für das Frühjahr 2021 angekündigt. Wie die Verwaltung mitteilte, wurde zuletzt nur noch mit einem Anbieter verhandelt. Weitere Gespräche habe es nicht gegeben.

Auf den Stand der Verhandlungen und den angestrebten Startzeitpunkt im Frühjahr angesprochen, gab sich Lime aber diese Woche plötzlich sehr bedeckt: „Leider können wir zum aktuellen Zeitpunkt keine konkreten Aussagen zu Laatzen machen.“ Der Scooter-Verleiher Bird ließ auf die Frage nach seinen Plänen und eine mögliche Ausweitung des Nutzungsgebietes in Richtung Laatzen mitteilten, diesbezüglich gebe es noch keine Neuigkeiten. Der dritte in Hannover vertretene Anbieter, die Firma Tier, traf eine vergleichsweise klare Aussage: „Seitens Tier gibt es aktuell keine konkreten Pläne, mit unseren E-Scootern noch in diesem Jahr in Laatzen zu starten.“ Das Unternehmen behalte die Entwicklungen in Laatzen aber weiter im Blick; man würde sich freuen, wenn es in Zukunft zu einem Austausch und einer Zusammenarbeit mit der Stadt käme, hieß es.

E-Scooter sind umstritten

E-Scooter sind in der Bevölkerung umstritten. Nicht wenige Menschen fühlen sich durch die bis zu 20 Kilometer pro Stunde schnellen Fahrzeuge gefährdet, zumal wenn diese falsch genutzt, auf Gehwegen und in Fußgängerbereichen gelenkt werden und sich Unfälle ereignen. Auch die Auf- und Abstellorte sind mitunter ein Ärgernis, wenn sich andere Verkehrsteilnehmer behindert fühlen. Die Stadt Laatzen will Konflikte mit einer entsprechend formulierten Nutzungsvereinbarung reduzieren – und hat bereits im Herbst die Nennung eines direkten Ansprechpartners als Voraussetzung für einen Vertragsabschluss bezeichnet.

Grundsätzlich stoßen die Anbieter in Laatzen auf offene Türen. „E-Scooter sind eine tolle Ergänzung zu Laatzens Mobilitätsmix“, kommentierte Bürgermeister Jürgen Köhne das neue Angebot: „Bei verantwortungsvollem Umgang kann man kurze Strecken schnell und sicher überbrücken.“

Von Astrid Köhler