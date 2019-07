Laatzen/Wolfsburg

Das sind die Journalisten von morgen: Mehr als 1600 Kinder aus Niedersachsen und Sachsen-Anhalt haben am vierten Schul-Schreibwettbewerb des VfL Wolfsburg in Kooperation mit dem Dudenverlag teilgenommen. Vor den Sommerferien wurden die besten Beiträge in der VW-Arena ausgezeichnet. In fünf Kategorien konnt...