Am Erich-Kästner-Schulzentrum soll noch in diesem Jahr Laatzens erste Überwachungsanlage an einer Schule installiert werden. Gefilmt wird nur der von Vandalismus besonders häufig betroffene Innenhof neben der Mensa und außerhalb der Schulzeit. Das haben Gespräche mit Datenschutzbeauftragten ergeben.