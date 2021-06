Alt-Laatzen

Testzentren auf das Coronavirus gibt es inzwischen in jedem Stadtteil Laatzens, und noch immer ist Bewegung auf dem Markt. Ende Mai hat ein weiteres Testzentrum auf dem Kundenparkplatz vor Kaufland eröffnet.

Betrieben wird dies von dem Unternehmen Ecocare. Im Dezember hatte der Gesundheitsdienstleister sein Testzentrum am Flughafen Hannover eröffnet. Im Frühjahr kamen weitere Zentren in der Landeshauptstadt sowie in den Umlandkommunen wie Lehrte und Burgdorf dazu. Seit dem 21. Mai ist Ecocare auch in Alt-Laatzen vertreten. Dass das Testzentrum an der Münchener Straße steht, ist kein Zufall, denn der Dienstleister kooperiert mit der Schwarz-Gruppe, zu der neben Lidl auch Kaufland gehört. Ende März hatten die Partner angekündigt, deutschlandweit mehrere Hundert Testzentren eröffnen zu wollen.

Das neue Angebot fällt in einen Zeitraum stark sinkender Inzidenzen in der Region und einerbundesweiten Debatte über betrügerischer Machenschaften von Testzentren. Seit Montag ist vielerorts zudem die Testpflicht entfallen – etwa für den Besuch der Außengastronomie und kleinerer Geschäfte. Gleichwohl sei der 31. Mai der bisher besucherstärkste Tag mit 220 Tests gewesen, berichtet Samira Jimenez, Standortleiterin von Ecocare in Laatzen. Seitdem sei die Nachfrage jedoch deutlich gesunken. Am Mittwoch kamen bis zum Mittag nur rund 20 Testwillige.

Trotz der zuletzt niedrigeren Kundenzahlen solle das Angebot kostenloser Bürgerschnelltests sowie der für 69 Euro möglichen PCR-Tests aufrecht erhalten werden, sagt Jimenez. „Wir bleiben, so lange unsere Dienste Sicherheit und Gewissheit für einen entspannten Alltag oder die neue große Reise bedeutet.“ Geöffnet ist das Testzentrum bei Kaufland montags bis sonnabends von 9 bis 19 Uhr. Ein Termin ist nicht nötig, Testwillige müssen sich nur registrieren.

SpVg und Hermes-Apotheke behalten Angebot bei

In Alt-Laatzen können sich Menschen bereits seit dem 11. Mai im Testzentrum am Sportgelände der SpVG Laatzen von Personal der Hermes-Apotheke fast täglich (außer sonntags) auf Corona testen lassen. Die Öffnungszeiten im Testzentrum Auf der Dehne sind montags bis freitags von 8 bis 11 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr. Sonnabends steht das geschulte Personal dort von 9 bis 13 Uhr bereit.

Ungeachtet der jüngsten Entwicklung solle das Testangebot bis auf Weiteres beibehalten werden, sagte der Initiator und SpVg-Vorstand Patrick Mewes. „Wir sind froh, dass die Hermes-Apotheke auch weiterhin den Testbetrieb bei uns weiterlaufen lässt – zumindest bis Ende nächste Woche.“ Sollte die Nachfrage stark sinken, hätten alle Verständnis, wenn das Angebot danach angepasst wird.

Von Astrid Köhler