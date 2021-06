Alt-Laatzen

Die Arbeiten für den neuen Edeka-Markt an der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen laufen auf Hochtouren: Mitte Juli und damit einige Wochen später als zuletzt geplant will der Bauherr, die Neustädter Firma Rahlfs Immobilien, das Gebäude an den künftigen Betreiber Klaus-Dieter Hippauf übergeben. Der Ausbau befinde sich im Endstadium, sagt Rahlfs-Geschäftsführer Olaf Hempel. Derzeit würden die Außenanlagen fertiggestellt und die Fassade für die Verkleidung mit Alu-Paneelen vorbereitet.

Lesen Sie auch Edeka will Markt an Hildesheimer Straße im Mai oder Juni eröffnen

Auch der Innenausbau schreitet voran. Elektroleitungen werden gelegt sowie die Lüftung, Klimaanlage und die Sanitäranlagen eingerichtet. „Wir sind bei der Feinmontage“, sagt Safin Ways, Projektleiter von Rahlfs Immobilien. Täglich seien bis zu 80 Arbeiter auf der Baustelle tätig, „teilweise auch am Wochenende“. Die Fliesen im Gebäude seien gelegt, am Freitag werde der Boden mit einer großen Maschine gereinigt.

Derzeit wird die Fassade für den neuen Edeka-Markt in Alt-Laatzen angebracht. Quelle: Daniel Junker

Unmittelbar nach der Übergabe will Hippauf mit der Inneneinrichtung beginnen. Hippauf, der auch den Edeka-Markt in Wülfel betreibt, verfolgt einen straffen Zeitplan. „Wenn alles so klappt, wie wir uns das vorstellen, könnten wir den Markt Ende Juli oder Anfang August eröffnen.“ Dies hänge allerdings davon ab, ob der angepeilte Übergabetermin eingehalten wird. Zudem müsse auch bei der Einrichtung des Marktes alles glattlaufen. „Alle Abteilungen müssen noch gebaut werden.“ Dazu gehören neben sämtlichen Theken – von Käse, Wurst und Fleisch bis zu Obst und Gemüse – auch das Café und die sogenannte Marktbäckerei. „Wir müssen auch noch die gesamte Regalierung reinbringen“, sagt Hippauf.

Arbeiten im Tag-Nacht-Betrieb

Für den Aufbau plant der Betreiber ein Zeitfenster von zwei bis drei Wochen ein. „Ich weiß, dass das sehr sportlich ist.“ Um die Aufgaben in dieser Zeit zu schaffen, sollen die Arbeiten mitunter im Tag-Nacht-Betrieb ausgeführt werden.

Der niederländische Non-Food-Discounter Action will seinen Markt bereits am 15. Juli eröffnen. Ab dem 28. Juni sollen die Regale eingebaut werden. Quelle: Daniel Junker

Im Erdgeschoss sind die Arbeiten schon weiter fortgeschritten. Dort richtet der niederländische Non-Food-Discounter Action seine Filiale ein. Das Kaufhaus vertreibt günstige Alltagsartikel, insbesondere Dekoration, Artikel für Haushalt und Büro, Elektrogeräte, aber auch Spielzeug, Körperpflegeprodukte und Gartenmöbel. „Wir sind in den letzten Zügen des Innenausbaus“, sagt Sven van Uffelt, Bauleiter des Generalunternehmers Oskam. Derzeit seien die Maler da, zudem würden Lüftung, Elektro- und Klimaanlagen installiert. „In der nächsten Woche fangen wir an, die Regale aufzubauen.“ Eröffnet werden soll der Action-Markt am 15. Juli.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Wer die Apotheke im Erdgeschoss betreibt, ist noch nicht bekannt. Die Fläche werde vom Edeka-Hauptsitz in Minden direkt an die Apotheke untervermietet, sagt Hempel.

Ursprünglich sollte des Gebäude bereits zur Jahreswende fertig sein, zuletzt wurde der Juni 2021 als Termin genannt. „Durch Schnee und Frost haben sich die Arbeiten um etwa vier Wochen verzögert“, sagt der Rahlfs-Geschäftsführer. Im Februar lag die Baustelle wegen des strengen Winters still. Zudem dauerten die Erdarbeiten länger als geplant und waren die Baufirmen stark ausgelastet. Bei den Abbrucharbeiten waren außerdem Altlasten im Boden entdeckt worden.

Von Daniel Junker