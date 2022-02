Im Streit um die geplante Bushaltestelle nahe dem Edeka-Markt in Ingeln-Oesselse wirbt Bürgermeister Kai Eggert für einen Standort vor den Wohnhäusern an der Gleidinger Straße. Die Lösung sei nicht ungewöhnlich, es gebe in Laatzen zwei Dutzend ähnliche Standorte.