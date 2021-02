Laatzen-Mitte

Vor anderthalb Jahren wurde hier noch gekocht und gespeist: Im ehemaligen Restaurant Amano gibt es einen erheblichen Wasserschaden. Seit Freitagmorgen pumpen Mitarbeiter des Betriebshofs und der Laatzener Feuerwehr Tausende von Litern aus dem Keller des städtischen Gebäudes an der Gutenbergstraße. Nach Angaben der Verwaltung hatte ein Bürger am Donnerstag gegen 17 Uhr gemeldet, dass Wasser aus den Kellerfenstern des früheren IBM-Klubs dringt. Als die Mitarbeiter den Schaden besichtigten, stellte sich heraus, dass das Untergeschoss komplett mit Wasser geflutet war.

Das Auspumpen des Kellers, der komplett unter Wasser steht, dürfte sich noch Tage hinziehen. Quelle: Johannes Dorndorf

„Das Wasser stand bis zur Kellerdecke“, berichtet Stadtsprecher Matthias Brinkmann auf Anfrage. Noch am gleichen Tag seien die Stadtwerke informiert worden, um die Anschlüsse außerhalb des Gebäudes abzustellen. Im Gebäude waren sowohl Wasser- als auch Gasanschlüsse bereits getrennt, in Betrieb war nur noch der Strom, da die Flutlichtanlage des angrenzenden Sportplatzes vom Gebäude aus betrieben wird.

20 Zentimeter in drei Stunden abgepumpt

Am Freitagmorgen rückten dann Einsatzkräfte der Feuerwehr und Mitarbeiter des Betriebshofs an, um das Wasser aus dem Gebäude zu pumpen. Die Arbeiten dürften sich noch Tage hinziehen, heißt es im Rathaus. „Wir haben in drei Stunden 20 Zentimeter geschafft“, berichtet Brinkmann. „Wir gehen davon aus, dass wir den Keller bis zur Wochenmitte so weit haben, um zu untersuchen, was die Ursachen sind.“ Die Stadt geht davon aus, dass das Wasser angesichts der Menge und der fehlenden Trübung aus dem Leitungsnetz stammt. Genaueres lasse sich erst sagen, wenn der Keller besichtigt werden kann.

Der Schaden lässt sich nicht beziffern, er dürfte aber kaum ins Gewicht fallen. „Aufgrund der erheblichen baulichen Mängel ist derzeit keine weitere Nutzung geplant“, sagt Brinkmann – dies sei auch vor dem Vorfall so gewesen. Konkrete Pläne für die Zukunft des Gebäudes gebe es nicht, auch ob es abgerissen wird, stehe nicht fest.

Im Untergeschoss des früheren IBM-Klubgebäudes sind unter anderem Technikräume, leere Lagerräume, ein Sport- und Hobbyraum, ein Partyraum und eine Bowlingbahn untergebracht. Der IBM-Klub hatte das Gebäude bis Ende 2014 betrieben, das samt Gelände an die Stadt übertragen worden war. Von 2015 bis 2019 servierte Mario-Ernesto Nebot – anfangs noch gemeinsam mit seinem Bruder – hier im Restaurant Amano spanische Gerichte, bis dieses im September 2019 schloss.

Von Johannes Dorndorf