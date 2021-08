Laatzen-Mitte

Der Umsonstladen für Babyerstausstattung hat eine großzügige Spende entgegengenommen: Anlässlich der Taufe der acht Monate alten Lisa Marie haben ihre Eltern, Susanne und Thies Engering, Geld gesammelt. Die Familie aus Münster, die ihren Zweitwohnsitz in Hannover hat, wollte damit die kleine Einrichtung neben der Arche der Thomas-Kirchengemeinde an der Markstraße unterstützen. Insgesamt zwölf neue Laufräder, dazu zehn Kindergartenrucksäcke und zehn Trinkflaschen hat die Familie von dem gespendeten Geld gekauft.

Alles zusammen wurde im Beisein der kleinen Lisa Marie nun übergeben, worüber sich das Team des Umsonstladens sehr freute. „Dank jeder Spende können wir vielen Schwangeren und Familien in Not kostenlos und unbürokratisch helfen“, sagt die hauptamtliche Koordinatorin und Sozialarbeiterin Madeline Schlüter. „Wir bedanken uns von Herzen bei Lisa Marie, ihren Eltern und den Taufgästen.“

Auch während der Ferien geöffnet

Wer sich über die Arbeit des Umsonst-Ladens informieren möchte, kann ab dem 23. August wieder Kontakt zu Madeline Schlüter unter der Telefonnummer (01 78) 6 34 91 00 oder per E-Mail an madeline.schlueter@evlka.de aufnehmen. Der Umsonstladen ist in diesem Jahr auch während der Ferien geöffnet, die Geschäftszeiten sind jedoch eingeschränkt: Bis 23. August öffnet er statt an vier nur an zwei Tagen in der Woche – und zwar immer dienstags von 14 bis 17 Uhr und donnerstags von 10 bis 14 Uhr.

Zu diesen Zeiten ist der Laden zudem telefonisch unter der Telefonnummer (05 11) 1 64 52 42 erreichbar. Wegen der Baustellensperrung der Marktstraße wird die Anfahrt über die Pestalozzistraße empfohlen. Die Adresse lautet Marktstraße 21.

Von Janna Silinger