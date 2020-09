Laatzen

Kalendarisch hat der Herbst gerade begonnen, die Kastanien und Eicheln fallen aber schon. Daher weist die Stadt Laatzen darauf hin: Für das Entfernen von Laub oder Früchten auf Geh- und Radwegen sind die Hauseigentümer verantwortlich.

Gerade die harten Kastanien, aber auch feuchtes Laub, können für Auto- und Radfahrer wie für Fußgänger ein Risiko darstellen. Im Stadtgebiet gilt, dass die Reinigung der Geh- und Radwege den Eigentümern der angrenzenden Grundstücke obliegt. Dazu kommt: In Straßen, in denen keine städtische Reinigung durchgeführt wird, erstreckt sich die Reinigungspflicht bis zur Straßenmitte. Und auch die Seitenstreifen gehören zur Straße, unabhängig von ihrer Befestigung.

Laub und Früchte nicht in die Gosse kehren

Zudem werde oft übersehen, so die Stadtverwaltung, dass Grundstücke an mehreren Seiten an Straßen oder Gehwege grenzten. Manch Eigentümer nehme an, er müsse nur die Seite reinigen, an der der Zugang zum Haus liegt. Das sei aber ein Irrtum – es seien alle Seiten, die an den öffentlichen Raum grenzen, zu reinigen, so die Verwaltung.

Laub, Eicheln, Kastanien und anderes dürfen dabei nicht in die Gosse gekehrt werden. Sie hemmen oder verstopfen den Wasserabfluss, bei Regen würden die Straßen überspült. Auch die Kehrmaschine nehme in die Gosse Gekehrtes nicht auf. Laub und Früchte können stattdessen mit dem normalen Grünabfall entsorgt werden. Auch der städtische Kompostplatz in Rethen, Hildesheimer Straße 305, nehme den Abfall an.

Von Katharina Kutsche