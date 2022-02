Ingeln-Oesselse

Viele Schülerinnen und Schüler in Ingeln-Oesselse klagen derzeit über Busverspätungen und Ausfälle – und zwar ausgerechnet zum Schulbeginn. Seit Mitte Dezember häuften sich die Probleme. „Der Bus fährt mittlerweile sehr unzuverlässig“, berichtet Jakob Knobloch. Der 16-Jährige ist einer der vielen betroffenen Schüler. Es sei zwar auch in der Vergangenheit hin und wieder vorgekommen, dass die Busse zu spät abfahren, „aber nicht so krass, dass wir den Schulbeginn verpassen“.

Alle eingesetzten Busse sind reguläre Linienbusse. „Der Fahrplan ist zu den Schulzeiten nur an die Bedarfe des Schülerverkehrs angepasst“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. Um die Schüler aus Ingeln-Oesselse nach Laatzen-Mitte zu bringen, fahren morgens zwei Busse der Linie 390 über die Bundesstraße 6 direkt bis nach Laatzen-Mitte durch. „Problematisch ist insbesondere der zweite Bus“, sagt Knobloch. „Der Bus kam mehrmals mindestens 10 bis 15 Minuten zu spät“, einige Fahrten seien sogar ganz ausgefallen. „Das setzt einen ganz schön unter Druck“ – denn nicht alle Lehrer würden verständnisvoll reagieren, wenn die Schüler zu spät im Unterricht auftauchen.

Schüler aus Ingeln-Oesselse verpassen Unterrichtsbeginn

Die SPD Ingeln-Oesselse hat sich des Themas jetzt angenommen. „In letzter Zeit fielen die Schulbusse teilweise aus, auf die sich hunderte Schüler jeden Morgen verlassen“, klagt SPD-Ortsratsmitglied Felix Habicht. „Das darf nicht passieren.“ Einige Schüler hätten den Unterrichtsbeginn um mehr als eine halbe Stunde verpasst, sagt Habicht, der auch der Sprecher der Laatzener Juso-AG ist. Die SPD hat Anfang Februar ein Video in den Sozialen Netzwerken veröffentlicht, in dem er auf die Situation aufmerksam macht.

Wer nicht von Eltern gefahren werden kann, habe ein großes Problem, findet auch Jakob Knobloch. Viele Schüler müssten dann auf die folgenden Busse ausweichen. Diese fahren allerdings nicht mehr direkt nach Laatzen-Mitte, sondern nur noch bis zum Orpheusweg in Gleidingen. „Von dort aus müssen wir mit der Bahn weiterfahren“ – mit der Folge, dass Schüler bereits mehrfach mehr als 45 Minuten zu spät im Unterricht erschienen sind. „Ich kenne einen Fünftklässler, der deshalb fast eine Englischarbeit verpasst hat.“

Theoretisch könnten die Schüler zwar auch auf den einige Minuten früher fahrenden Bus ausweichen, der um 7.24 Uhr Auf der Maine in Ingeln startet und um 7.27 Uhr weitere Fahrgäste an der St.-Nicolai-Kirche in Oesselse aufnimmt. „Es können aber nicht alle mit diesem einen Bus fahren“, erklärt der Zehntklässler. Die Busse seien generell schon sehr voll. „Schon unter normalen Umständen sind zwei Busse eigentlich zu wenig.“ In Corona-Zeiten gelte dies umso mehr. Dass dann auch noch Busse zu spät kommen oder ganz ausfielen, sei unzumutbar.

„Ein Ausfall allein ist schon schwierig.“

„Es ist die Verantwortung der Üstra, für eine pünktliche und sichere Anfahrt zu sorgen“, betont auch Habicht. Die SPD-Ortsratsfraktion habe deshalb den Regionsabgeordneten Ernesto Nebot, der auch im Aufsichtsrat der Üstra sitzt, um Unterstützung gebeten. „So etwas darf nicht vorkommen“, stimmt Nebot zu. Die Busse seien mehrfach ausgefallen, „dabei ist ein Ausfall allein schon schwierig“. Offenbar habe es beim von der Üstra beauftragten Subunternehmer sowohl technische Probleme als auch personelle Engpässe gegeben.

Dieses Foto eines kurz vor der Haltestelle liegengebliebenen Busses der Linie 390 hat einer der betroffenen Schüler aufgenommen. Quelle: privat

Die Üstra ist mit der Situation ebenfalls unzufrieden. „Die entsprechenden Fahrten der Linie 390 werden in unserem Auftrag von einem Subunternehmer bedient“, bestätigt Sprecher Udo Iwannek. Um der Sache nachzugehen, habe das Unternehmen sämtliche Fahrten seit dem Fahrplanwechsel 2021/22 ausgewertet. Tatsächlich seien bis zum 15. Februar fünf der 31 Fahrten (16,1 Prozent) ausgefallen, sechs weitere Fahrten (19,4 Prozent) fuhren mit einer Verspätung von mehr als fünf Minuten ab. „Damit waren 35,5 Prozent aller Fahrten außerhalb unseres Qualitätsstandards“, sagt Iwannek. „Das geht natürlich nicht, damit sind wir überhaupt nicht zufrieden.“ Die Fahrgäste müssten sich auf die Einhaltung des Fahrplans verlassen können. „Wir entschuldigen uns bei allen Fahrgästen, die unter den Ausfällen und Verspätungen zu leiden hatten, und insbesondere bei den Schülerinnen und Schülern und ihren Eltern.“

Üstra will Linie weiter beobachten

Die Üstra habe den Busunternehmer mit den Vorfällen konfrontiert. „Wir haben deutlich gemacht, dass wir ab sofort eine Vermeidung von Ausfällen und Verspätungen erwarten“, sagt Iwannek. „Wir werden die Linie weiterhin genau beobachten. Sollte sich die Situation nicht verbessern, werden wir die entsprechenden Fahrten an einen anderen Subunternehmer vergeben oder mit eigenen Fahrzeugen und eigenem Personal fahren.“ Ohne Subunternehmer gehe es allerdings nicht, dies sei mit der Region Hannover, die den Nahverkehr beauftragt, auch so abgestimmt.

Die Probleme sind offenbar in direkter Verbindung mit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 aufgetreten. Dabei habe derselbe Subunternehmer die Route auch schon vor dem vergangenen Dezember bedient. Im Ort vermutet man, dass das Unternehmen zum Fahrplanwechsel weitere Aufträge angenommen hat und nun zusätzliche Routen bedient.

Von Daniel Junker