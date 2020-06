Rethen

Fast genau ein Jahr ist es her, als der Anstoß für ein Laatzener Jugendprojekt gegeben wurde, das inzwischen überregionale Aufmerksamkeit hat: Im Juni 2019 wurde ein Schüler des Erich-Kästner-Schulzentrums von Mitschülern wegen eines bunten Armbändchens verprügelt, mit dem er sich zu seiner Homosexualität bekannte. Der Vorfall im Beisein von Regionaldiakon Gunnar Ahlborn führte zu vielen Gesprächen und schließlich im August 2019 zur Eröffnung des Andersroom in Rethen, wo sich seither queere Jugendliche treffen – also solche, die sich selbst als nicht heterosexuell bezeichnen, sondern als Schwule, Lesben, Bisexuelle, Transgender und Transsexuelle.

„Ich hätte vor einem Jahr nicht gedacht, mit welchem Bedarf ich es zu tun habe“, berichtete Ahlborn, Regionaldiakon im evangelischen Kirchenkreis Laatzen-Springe, jetzt im städtischen Schulausschuss. Inzwischen träfen sich 41 Jugendliche im Alter von 13 bis 19 Jahren, davon 36 aus den verschiedenen Laatzener Ortsteilen. Der Andrang habe schon früh dazu geführt, dass das Angebot auf zwei Tage pro Woche ausgeweitet wurde.

Anzeige

RTL hat sich für Dreharbeiten angekündigt

Der Andersroom sei das bislang einzige Angebot dieser Art nicht nur im Kirchenkreis, sondern in der gesamten hannoverschen Landeskirche. Ein Teil seiner Arbeit sei neuerdings sogar ausdrücklich für die queere Jugendarbeit reserviert, sagt Ahlborn – ebenfalls eine Premiere. Groß sei auch das Interesse von außerhalb: Ahlborn berichtet von etlichen Anfragen etwa von Studierenden, die sich mit dem Thema befassen, aber auch vom Fernsehsender RTL, der sich demnächst für Dreharbeiten angekündigt hat.

Weitere HAZ+ Artikel

Zu den bisherigen Projekten zählen unter anderem Jugendleiterschulungen, eine queere Filmnacht im November 2019, der Vortrag eines Polizisten unter dem Titel „Sie wie du bist!“, die Planungsbeteiligung am Park der Begegnung vor der St.-Petri-Kirche und der Aufbau einer Radioredaktion mit Beiträgen für das Bürgerradio Hannover, für ffn und Antenne. Neu war für Ahlborn anfangs die Sprache, derer sich die Jugendlichen bedienen. „Ich bin Theologe und Jurist, auch in der religionspädagogischen Theologie bin ich ganz gut zu Hause. Aber eine queere Sprache kannte ich vorher nicht.“ Deshalb arbeite die Gruppe an der 52-seitigen Broschüre „Queer für Anfänger“, die sie in Schulen und Workshops einbringen möchte.

„Ach, hätten wir das vor 70 Jahren auch gehabt“

Die Unterstützung vonseiten der Gemeinde, des Kirchenkreises und der Landeskirche seit von Anfang an groß gewesen, auch gebe es Sponsoren und viele positive Reaktionen. „Wir erleben eine unglaubliche Solidarität von außen – bis zur Oma, die einen großen Regenbogenkuchen vorbeibringt und mit 84 Jahren sagt: Ach, hätten wir das vor 70 Jahren auch gehabt.“

Zugleich berichtet Ahlborn aber auch von negativem Feedback, oft in sozialen Netzwerken, teils aber auch im persönlichen Gespräch. „Ich bin ja so froh, dass meine Kinder gesund sind“, laute eine solche Rückmeldung, „Ihr bringt denen hoffentlich bei, dass die wieder normal werden“ eine andere. Die Mitglieder der Gruppen erlebten auch in Schulen Anfeindungen: nicht im Unterricht, wohl aber in Pausen oder auf dem Heimweg. „Eine besondere Herausforderung sind russlanddeutsche, polnische und arabische Familien“, stellt der Regionaldiakon fest. Bei seinen zahlreichen Hausbesuchen erlebe er zwar kein Umdenken, „aber zumindest ein bisschen Sensibilität“. Auch habe es Polizeieinsätze und das Eingreifen des Jugendamts bei Jugendlichen gegeben, die Gewalt aus der eigenen Familie erführen.

Laatzens Schulpolitiker zollten der Initiative einhellig Respekt und wollen nun verstärkt den Kontakt suchen. Ausgesprochen wurde eine Einladung in den Laatzener Sozialausschuss, auch eine Vorstellung des Andersroom im Rat der Stadt sei vorstellbar.

Von Johannes Dorndorf