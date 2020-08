Grasdorf

Sie kommen zum Teil von weit her und werden in Grasdorf aufgepäppelt: Mehr als 500 Tiere hat das Laatzener Igelhaus in der Saison 2019/2020 aufgenommen. Sie waren krank, verletzt oder Jungtiere, die ihre Eltern verloren hatten. Nach der Überwinterung in der offiziell Aktion Tier Igelzentrum Niedersachsen genannten Einrichtung haben Mitarbeiter sie an verschiedenen Stellen wieder in die Freiheit entlassen.

Das letzte Tier, von den ehrenamtlich Aktiven Pirat genannt, verließ erst jetzt seine beschützende Unterkunft. Das Stacheltier war im April mit einem starken Schnupfen ins Igelhaus gekommen. Außerdem hatte Pirat eine schwere Verletzung, sodass ihm ein Auge entfernt werden musste. Nun hat er im Garten einer Helferin zunächst ein neues Zuhause gefunden. Dort soll er sich langsam an ein normales Igelleben gewöhnen. Seine Betreuer werden beobachten, wie er sich mit nur einem Auge in der Natur zurechtfindet. Wenn das funktioniert, wird auch er endgültig in Freiheit gesetzt.

Helfer sind weiter erreichbar

Damit ist die Saison für das Igelhaus erst mal beendet. Allerdings kümmern sich die Mitarbeiter weiter um einige Tiere, die in ihren neuen Lebensräumen noch nicht komplett selbstständig sind und noch etwas Hilfe benötigen. Außerdem stehen in dem Haus am Südtor einige Renovierungsarbeiten an.

Im Notfall sind die Mitarbeiter aber bis zum Ende der Pause am Montag, 24. August, montags, mittwochs und freitags von 16 bis 18 Uhr sowie dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr unter Telefon (01 51) 22421163 erreichbar. Wer dringend Hilfe für einen Igel benötigt kann sich auch täglich zwischen 8 und 17 Uhr unter Telefon (0511) 9536800 an die Tierärztliche Hochschule ( TiHo) in Hannover wenden.

Von Thomas Böger