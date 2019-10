Rethen

Dieser Safe war offenbar nicht sicher genug: Einbrecher sind in ein Einfamilienhaus am Hans-Sachs-Weg in Laatzen-Rethen eingestiegen und haben aus einem Tresor Schmuck und Uhren im Wert von 60.000 Euro gestohlen. Die Täter entkamen unerkannt, die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stiegen die Täter bereits am vergangenen Dienstag zwischen 17.30 und 19.30 Uhr in das Einfamilienhaus ein. Nachdem sie zunächst vergeblich versuchen, ein Fenster aufzuhebeln, schlugen sie die Doppelverglasung im Terrassenbereich mit einem Stein ein. Dann entriegelten sie das Fenster und stiegen in das Wohnhaus ein.

Täter brechen Tresor auf

Im Schlafzimmer durchwühlten die Einbrecher mehrere Schubladen, ehe sie den Tresor in einem Kleiderschrank fanden. Daraufhin brachen sie ihn aus der Wand und öffneten ihn vor Ort. Die Polizei vermutet, dass ein Brecheisen ausreichte, um den lediglich mit Dübeln verankerten Safe aus der Wand zu hebeln. Mit einer speziellen Methode ließen sich solche etwa schuhkartongroßen Tresore dann relativ einfach und schnell öffnen, erklärte Stefan Schwarzbard, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes im Laatzener Kommissariat.

Die Täter entkamen unter anderem mit Goldschmuck und Armbanduhren im Wert von etwa 60.000 Euro. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Das Haus ist zwar per Videokamera gesichert, es gebe jedoch keine Aufzeichnungen von der Tat, teilt die Polizei mit. Auch Nachbarn hätten nichts Auffälliges bemerkt.

Bewohnerin kommt nichtsahnend nach Hause

Aufgefallen war der Einbruch, als die Bewohnerin an dem Abend nichts ahnend zurückkehrte – und zunächst Glassplitter auf dem Boden, dann den ausgeräumten Tresor entdeckte.

Die Ermittler hoffen nun auf Aussagen möglicher Zeugen. „Für uns ist es auch wichtig zu erfahren, ob in der Straße am Nachmittag oder in den Tagen zuvor Leute beobachtet wurden, die dort eigentlich nicht hingehören“, sagt Schwarzbard. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0511) 1094315 entgegen.

