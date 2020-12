Offenbar in der Nacht zu Sonnabend sind Unbekannte in drei Kindertagesstätten eingestiegen. Betroffen sind Einrichtungen in städtischer und kirchlicher Trägerschaft sowie der Arbeiterwohlfahrt.

Ebenso wie in die Awo Einrichtung an der Langen Weihe (von links) sind Einbrecher auch in die städtische Kita in Gleidingen sowie die Rethener Im Park in kirchlicher Trägerschaft eingestiegen. Quelle: Köhler (2, Archiv), Junker (Archiv)