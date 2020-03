Nach der Premiere 2019 soll es auch in diesem Jahr einen stadtweiten Müllsammeltag geben. Wer mitmachen will, kann am Sonnabend, 14. März, bei der diesjährigen Aktion unter dem Motto „ Laatzen räumt auf! Wir packen’s an!“ durch die Stadt zu ziehen und herumliegendem Unrat aufsammeln.

Gesammelt wird in allen Ortsteilen ab 11 Uhr. In Laatzen-Mitte trifft sich die Gruppe am Stadthaus, in Grasdorf an der Mehrzweckhalle Ohestraße. In Alt-Laatzen ziehen die Müllsammler von der Jugendkantine an der Alten Rathausstraße durch den Ortsteil, in Rethen und Ingeln-Oesselse treffen sich die Bürger von den jeweiligen Feuerwehrhäusern. In Gleidingen startet die Aktion vor der Grundschule.

Nach einer kurzen Erläuterung zur richtigen Entsorgung der verschiedenen Müllsorten gibt es Handgreifer, Handschuhe und Müllsäcke für alle. Die Stadt empfiehlt den Teilnehmern, sich Warnwesten mitzubringen, um für Verkehrsteilnehmer sichtbar zu sein. Der gesammelte Müll wird an mehreren Standorten im Stadtteil vom Betriebshof abgeholt. Nach der Aktion gibt es für alle Teilnehmer gegen 13 Uhr einen kleinen Imbiss am Treffpunkt.

Auch Mitglieder des Jugendbeirates wollen sich an der Aktion beteiligen. Sie haben sich vorgenommen, den Weg zwischen der Erich-Panitz-Straße und dem Gewerbegebiet Rethen vom Abfall zu befreien.