Gleidingen

Das Team von Gertrudens Kulturladen hat eine frohe Botschaft: Es geht endlich wieder los. Nachdem seit dem Jahreswechsel alle Konzerte coronabedingt abgesagt werden mussten, steht nun der erste Ersatztermin fest: Das Elisabeth Consort Orchester aus Hannover gibt am Sonntag, 3. April, ab 17 Uhr ein zweistündiges Kammerkonzert in der St.-Gertruden-Kirche. Damit eröffnet das Kammerorchester unter der Leitung von Joachim Frucht wie in den vergangenen Jahren das neue Veranstaltungsjahr mit anschließendem Neujahrsempfang im Gemeindesaal – wenn auch diesmal mit einiger Verspätung.

Im April sind Kirchentüren offen

„Im April ist es bereits Frühling, die Türen der Kirche sind offen, und wir hoffen auf zahlreiche Besucher, die sich vorher vielleicht nicht getraut hätten“, sagt Margrit Klein, Vorstandsvorsitzende des Kulturladens. Das ursprünglich für Ende Januar vorgesehene Konzert war vor allem wegen der in der Regel älteren Besucherinnen und Besucher abgesagt worden. Die Infektionszahlen schossen zu diesem Zeitpunkt noch in die Höhe, und man sei sich im Vorstandsteam nicht sicher gewesen, ob trotz der geltenden Hygienevorschriften noch ausreichend Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen wären, so Klein.

Angesichts der schrittweisen Lockerungen der Corona-Maßnahmen blickt der Verein nun positiv ins Frühjahr. „Ich hoffe darauf, dass bis dahin keine Masken mehr während der Veranstaltungen getragen werden müssen“, sagt die Vorstandsvorsitzende. Welche Vorgaben für das kommende Konzert Anfang April dann letztlich gelten werden, will Gertrudens Kulturladen noch bekannt geben.

Grundsätzlich sei der Verein, der sich aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden finanziert, bislang gut durch die Pandemie gekommen. Laut Margrit Klein war zuvor 2019 ein „unglaublich gutes Jahr“ gewesen, in dem sich die Gagen der Künstler und die Spenden nahezu die Waage gehalten hatten. Und auch die zwei Veranstaltungen im vergangenen Jahr seien gut gelaufen. Dies sei nicht immer so, manchmal müsse der Verein auch schon mal „300 bis 400 Euro obendrauf legen“, sagt sie.

Veranstaltungsjahr 2022 läuft langsam an

Das Jahr 2022 laufe nun langsam an. „Wir haben schon einige Anfragen und für den Herbst etwas festgemacht“, sagt Klein. Für den Sommer sei das Team noch in der Entscheidungsphase. Da die Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm bieten wollen, solle es nicht nur Konzerte geben. So richtet der gemeinnützige Verein seit Jahren auch Lesungen, Vorträge, Theater- und Filmvorführungen aus.

Immerhin ein weiteres Konzert ist aber dennoch bereits geplant: Am Freitag, 22. April, spielt das Ensemble „The Songliner“ sein Programm „Kultsongs“ und präsentiert Balladen, Pop- und Rocksongs.

Von Sarah Istrefaj