Laatzen-Mitte

Laatzens neues Rathaus wird alles andere als ein Nullachtfünfzehn-Bau: Die Stadt hat am Freitag den Siegerentwurf des Architektenwettbewerbs bekannt gegeben. Den Zuschlag bekam das Berliner Büro Hascher Jehle Architektur mit einem Entwurf, der auf geschwungene Formen, eine Öffnung nach außen und offene Bereiche im Inneren setzt.

„Insgesamt wurden 22 Arbeiten eingereicht“, berichtete Bürgermeister Jürgen Köhne bei der Vorstellung der Wettbewerbsergebnisse. Nach mehreren Durchgängen habe sich das Preisgericht am Donnerstag binnen eines Tages einstimmig auf einen Siegerentwurf verständigt. Kurios: Das Büro war erst als dritter und letzter Nachrücker für den Wettbewerb nominiert worden und erhielt bei der anonymisierten Jury-Entscheidung prompt den Zuschlag.

Das neue Rathaus von der Marktstraße aus betrachtet. Quelle: Jost Hauer

Kontrapunkt zur Bestandsbauten

Im Gegensatz zu den meisten anderen Wettbewerbsbeiträgen sieht der Entwurf keinen klassischen Kubus, sondern einen vierstöckigen Bau mit abgerundeten Ecken vor, der im Grundriss einer großen „8“ ähnelt. Architektin Fleur Keller hob hervor, dass das Gebäude bewusst als Kontrapunkt zur angrenzenden Bebauung entworfen wurde, als „Solitär, der sich abhebt“. Der Jury-Vorsitzende Georg Klaus hob die schwierige städtebauliche Situation am Laatzener Marktplatz hervor, sieht das Projekt aber als große Chance: „ Laatzen bekommt eine neue Mitte.“

Ein Hauptmerkmal ist dabei die Öffnung des neuen Rathauses zur Umgebung. So können Besucher das Gebäude, das etwa in der Mitte des bestehenden Marktplatzes errichtet wird, durch ein großes Foyer im Erdgeschoss durchqueren. Auf diese Weise werde die Diagonalbewegung – der Weg vom Leine-Center zum Erich-Kästner-Campus – beibehalten, sagte Architektin Keller. „Wichtig ist, dass den Bürgern nicht nur ein Haus, sondern Freiräume gegeben werden.“ Auf der Seite zum Leine-Center und zur Wohnscheibe hin sieht der Entwurf einen „urbanen Stadtgarten“ mit Begrünung vor, der eigentliche Marktplatz beschränkt sich künftig auf die Südostseite. Klaus lobte vor allem diesen Übergang zum Stadthaus hin.

Offenes Erdgeschoss mit Stadtbücherei und Bürgerbüro

Das große, offene Erdgeschoss des neuen Rathauses beherbergt neben dem Foyer zugleich das Bürgerbüro mit offenem Wartebereich, Sitzungsräumen und einen großen Mehrzweckraum zu bis zu 120 Personen, sowie die ebenfalls offen zugängliche Stadtbücherei, deren Lesetreppe zum Sitzen und Verweilen einladen soll. Die flexible Struktur soll eine Vielzahl von Veranstaltungen ermöglichen, erläutert Köhne – von Lesungen über Ausstellungen bis zu Vorträgen.

Der Siegerentwurf im Modell: Das neue Rathaus mit seinen geschwungenen Linien fügt sich als Kontrapunkt zwischen den Stadthaus-Kuben (vorne links), der Wohnscheibe und dem Leine-Center ein. Quelle: Johannes Dorndorf

In den drei oberen Etagen sind dann weitere Verwaltungsbereiche untergebracht. Dazu zählen die Teams soziale Sicherung, Kitas, Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Jugendpflege und der Verwaltungsvorstand. Die übrigen, weniger publikumsintensiven Ämter ziehen in das Verwaltungsgebäude an der Gutenbergstraße um, in der schon jetzt unter anderem die Bauverwaltung arbeitet. Die Stadt baut das Gebäude derzeit um.

Gebäude soll Ende 2023 stehen

Stehen soll das neue Rathaus bereits Ende 2023, so zumindest die Zielmarke. „Das ist ein sehr ambitionierter Zeitplan“, räumte Stadtbaurat Axel Grüning ein. Dementsprechend müsse spätestens in der ersten Jahreshälfte 2022 mit dem Bau begonnen werden. Das Raumprogramm des rund 70 Meter langen Gebäudes umfasst eine Nutzfläche von 6600 Quadratmetern, in der Gutenbergstraße stehen dann weitere 7000 Quadratmeter zur Verfügung. Zum Vergleich: Das bestehende Rathaus, das 2024 abgerissen werden soll, hat eine Nutzfläche von 6000 Quadratmetern.

Zu den Kosten äußerten sich die Beteiligten nicht. Im vergangenen Herbst hatte Köhne eine geschätzte Gesamtsumme von 50 Millionen Euro einschließlich des Altbau-Abrisses genannt. Auf dessen Areal plant die Stadt eine Wohnbebauung.

Architekten haben auch Lister Dreieck geplant

Das beauftragte Architekturbüro Hascher Jehle, gegründet im Jahr 1992, verfügt nach eigenen Angaben über mehr als 70 Mitarbeiter und hat sich mit zahlreichen Bauten vor allem in Deutschland einen Namen gemacht. Auch in der Region gibt es Beispiele: Das wohl bekannteste Objekt ist die dvg Finanz-IT der Sparkassen in Bemerode, das im Vorfeld der Expo unter anderem durch sein Desk-Sharing-Konzept Schlagzeilen gemacht hat. Errichtet haben Hascher Jehle zuletzt auch das Lister Dreieck neben dem Hauptbahnhof, in dem die DB-Regionalzentrale untergebracht ist.

Ausstellung zeigt alle Architektenentwürfe 22 teils sehr renommierte Planungsbüros haben sich an dem Architekturwettbewerb für Laatzens neues Rathaus beteiligt. Den zweiten Platz erzielte das Büro Schneider + Sendelbach aus Braunschweig, auf Platz drei kamen Bodamer Faber Architekten aus Stuttgart. Vergeben wurden fünf Preise und vier Anerkennungspreise, darunter auch der Anerkennungspreis für den Entwurf des Bremer Büros Haslob Kruse + Partner, das auch schon das benachbarte Stadthaus geplant hatte. Interessierte haben die Möglichkeit, alle Entwürfe einzusehen. Die Ausstellung neben dem Expert-Markt im Obergeschoss des Leine-Centers ist bis einschließlich Sonnabend, 4. Juli, täglich von 10 bis 19 Uhr zu sehen.

Von Johannes Dorndorf