Alt-Laatzen

In Berlin, Düsseldorf, München und anderen Städten gibt es bereits sogenannte Pop-up-Radwege, und auch in Laatzen könnten Radfahrer schon bald auf einer Spur in die Stadt fahren, die bisher Kraftfahrzeuge vorenthalten war. Konkret geht es um die vierspurige Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen. Eine der Spuren könnte kurzfristig und temporär, bei guten Ergebnissen aber auch dauerhaft für schnell fahrende Radler eingerichtet werden. Die Mehrheitsgruppe im Rat der Stadt hat einen entsprechenden Antrag formuliert, der am Montag, 6. Juli, im Fachausschuss diskutiert wird.

Bereits seit Jahren arbeite die Politik daran, die Situation für Radfahrer und Fußgänger in Laatzen zu verbessern, schreibt Regina Asendorf (Grüne) in dem Antrag. Nachdem der Verkehrsentwicklungsplan im Herbst beschlossen wurde, seien nun auch konkrete Maßnahmen zu planen. „Die Vorschrift zum Mindestabstand zwischen Auto und Radfahrenden (1,50 Meter) sowie eine zunehmende Zahl an Fahrradfahrenden schaffen Fakten“, so Asendorf weiter. In einem geeigneten Abschnitt der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen Richtung Norden könnten für etwa zwei Monate vorübergehende Markierungen für einen Radweg aufgebracht werden, um zu prüfen, wie dieser angenommen wird.

Anzeige

Verkehrszählung: Eine Fahrspur für Autos reicht zumeist

Die Verwaltung bewertet den Vorstoß positiv und verweist auf die grundsätzliche Eignung des Bereiches. „Verkehrszählungen haben ergeben, dass die Hildesheimer Straße – von Messezeiten abgesehen – auch mit einem Fahrstreifen Richtung Norden leistungsfähig genug ist, um den Verkehr aufzunehmen“, erklärte Stadtrat Axel Grüning. Diese zeige sich auch angesichts der aktuellen Einspurigkeit in Alt-Laatzen wegen Gleisarbeiten. Die Infrastruktur für Autos sei in Laatzen historisch bedingt im Allgemeinen sehr gut, sodass diese es verkrafte, wenn Teilstücke umgenutzt würden.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Radweg an der aktuell wegen Gleisarbeiten einspurig geführten Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen ist häufig verschwenkt und mitunter schlecht einzusehen. Quelle: Astrid Köhler

Kritiker des Fahrradfahrens auf der Straße hatten bei Diskussionen über die künftige Mobilitätsentwicklung und Maßnahmen wie die künftige Aufteilung der Hildesheimer Straße zwischen Rethen und Gleidingen immer wieder auf die Unfallgefahren für Radfahrer sowie mögliche Verkehrsbehinderungen hingewiesen.

Vor der genaueren Prüfung eines möglichen Pop-up-Radweges in Alt-Laatzen müsse die Politik diskutieren und entscheiden, weiß Grüning. Auch stünden noch Gespräche der Stadt mit Region und Land aus. Letzterem gehört der Abschnitt der Hildesheimer Straße zwischen der Kronsbergstraße und der Stadtgrenze zu Hannover. „Auf der Landesstraße können wir keine baulichen Veränderungen vornehmen, als Verkehrsbehörde aber Anordnungen treffen“, so Grüning. Dafür gibt es andere Optionen: Zeitweise Baken aufzustellen sei ebenso möglich wie Fahrspuren aufzukleben oder provisorische Kennzeichnungen anzubringen.

Teilabschnitt für Radschnellweg

Die Überlegungen, schnelles Radfahren auf der Hildesheimer Straße zu ermöglichen, sind nicht neu. Unter anderem der ADFC hatte sich für eine Trasse dort ausgesprochen. Auf dem vorhandenen, stark verschwenkenden und mitunter schadhaften Radweg der Hildesheimer Straße sei schnelles Fahren nicht gefahrlos möglich.

Bewährt sich die Spur, die ein Teilstück des seit Jahren von Stadt und Region angestrebten Radschnellweges nach Hannover sein könnte, wäre aus dem Pop-up-Fahrradweg auch einfacher ein endgültiger Fahrradweg zu erstellen, heißt es in dem Antrag der Mehrheitsgruppe.

Die Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses beginnt am Montag, 6. Juli, um 18 Uhr im Forum der Albert-Einstein-Schule (Wülferoder Straße 46) .

Von Astrid Köhler