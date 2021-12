Laatzen-Mitte

Der erste Umzug ist fast geschafft: Die Schülerinnen und Schüler der Erich-Kästner-Oberschule haben am Dienstagmorgen ihr neues Domizil im Neubau des Erich-Kästner-Schulzentrums bezogen. Während die Handwerker vor allem im Erdgeschoss noch Hand anlegten, füllten sich die Klassenräume in den drei Obergeschossen am Morgen nach und nach.

„Ich fand’s cool, dass wir die Ersten waren“, sagte Fünftklässler Alexej. Um Gedränge am ersten Tag im Neubau zu vermeiden, hatte die Schule den Unterrichtsbeginn am Dienstag zu unterschiedlichen Zeiten angesetzt. So waren die Fünft- und Sechstklässler um 8 Uhr die ersten, die ihre Räume aufsuchen durften. „Einige haben ,wow’ gerufen, als sie ins Foyer kamen“, berichtet Lehrerin Magdalena Stolz, die mit ihrer fünften Klasse einen der Räume im ersten Obergeschoss bezogen hat. In Abständen von 10 bis 20 Minuten seien dann die anderen Jahrgänge gefolgt, erläutert Schulleiter Sven Hinzpeter.

Im Erdgeschoss wird noch gearbeitet

Fertig ist allerdings noch nicht alles. So wurden die Stühle so kurzfristig angeliefert, dass die Schülerinnen und Schüler der oberen Jahrgänge sie selbst zu ihren Klassenräumen nach oben tragen mussten. Vor allem aber richten die Handwerker derzeit noch im Erdgeschoss die Technik-, Werk- und Textilräume ein. Auch die Lehrküche erhält noch ihre Möblierung und in den Fluren montieren Handwerker die Schülerspinde.

Hinzpeter stört das Baustellengewusel nicht: Der Umzug sei schließlich von einem ursprünglich später angesetzten Termin vorgezogen worden – die Baufirma sei mehr als im Soll. Er gehe davon aus, dass die noch fehlenden Bereiche etwa zum Halbjahreswechsel Ende Januar fertig werden.

In den Klassenräumen läuft unterdessen schon alles fast wie gewohnt: „Ich fand’s toll, dass alle Möbel schon da waren“, berichtet Jounas über die ersten Eindrücke dieses Morgens, an dem auch seine Mitschülerinnen und Mitschüler sehr aufgeregt waren.

Seine Mitschülerin Meliha freut sich, dass die neuen Räume so schön aussähen – ganz im Gegensatz zum abrissreifen Bestandsgebäude. „Da waren ganze viele Sachen schon kaputt“, sagt sie. Damit so etwas nicht auch im Neubau geschieht, hat Klassenlehrerin Stolz mit der Klasse gleich zu Beginn die Hausregeln besprochen, um dann in den eigentlichen Unterricht einzusteigen.

Dass alles verhältnismäßig glatt lief, liegt auch an der Vorbereitung: „Wir haben entschieden, dass die Kinder einen Tag Homeschooling machen“, sagt Hinzpeter über den vergangenen Freitag. So hätten die Lehrkräfte und das übrige Personal einen Tag lang die Klassenräume aufräumen und Umzugskisten packen können.

Lüftungsanlage sorgt für Frischluft

Mit dem Umzug zieht auch neue Technik in die Oberschule ein. Theoretisch müssen die Klassen ab sofort nicht mehr lüften, da alle Unterrichtsräume an die hausinterne Lüftungsanlage angeschlossen sind. Viele Fenster sind allerdings weiterhin geöffnet – Macht der Gewohnheit. Was noch fehlt, sind die angekündigten interaktiven Tafeln. Wann diese geliefert werden, weiß Hinzpeter noch nicht: Vorläufig behelfe sich die Schule mit weißen Tafeln.

"Wir sind maximal zufrieden": Oberschulleiter Sven Hinzpeter im neuen Chemieraum, der vorübergehend als Lehrerzimmer genutzt werden soll. Quelle: Johannes Dorndorf

Am Mittwoch steht nun noch der Umzug der Lehrerinnen und Lehrer an. Die Pädagogen müssen sich vorerst mit einer Interimslösung zufrieden geben: Der spätere Verwaltungstrakt samt Lehrerzimmer gehört zum dritten Bauabschnitt, der erst 2024 eröffnet werden soll. So dient nun vorerst ein Chemieraum als Lehrerzimmer, einige Klassen- und Differenzierungsräume werden erst einmal als Büros genutzt. „Das ist eben so bei einem Umzug“, sagt Hinzpeter, der sich über die neuen Räume sichtlich freut. „Wir sind maximal zufrieden.“

Der Zeitplan sieht vor, dass als Nächstes der Gymnasialtrakt als zweiter Bauabschnitt realisiert wird, der Bezug ist bislang für das Frühjahr 2023 geplant. Der dritte Bauabschnitt verbindet die beiden Gebäudeteile dann. Er soll im Frühjahr 2024 fertig sein.

Von Johannes Dorndorf