Laatzen-Mitte

Wegen eines neuen Corona-Falls ist die Erich-Kästner-Oberschule am Dienstag erneut ins Szenario B gewechselt. Bis zum 3. Dezember sind die Klassen halbiert. Die Schüler wechseln nun wochenweise zwischen Präsenzunterricht in der Schule und Homeschooling.

Nach Auskunft von Schulleiter Sven Hinzpeter wurde der Fall am Montagmorgen bekannt. Es handle sich um einen Schüler des zehnten Jahrgangs, der den Unterricht am vergangenen Donnerstag zuletzt besucht habe. Am Montagnachmittag habe das Gesundheitsamt entschieden, dass die Klasse komplett Zuhause bleiben und die Schule ins Szenario B wechseln soll.

19 Schüler müssen Zuhause bleiben

Die 19 Schüler der Klasse dürfen die Schule bis zum Ablauf der Quarantäne, die noch offiziell ausgesprochen werden muss, nicht besuchen. Weitere Klassen seien nicht betroffen, sagt Hinzpeter – wegen eines glücklichen Zufalls: Weil einer der Kurse, den der Schüler besucht, in der vergangenen Woche ausfiel, kamen andere Klassen mit ihm nicht in Kontakt. Auch die Lehrer könnten weiterhin unterrichten, weil diese FFP2-Masken getragen hätten.

Die Abläufe in der Oberstufe stellt der erneute Wechsel vor weitere Schwierigkeiten: Die Schule war erst vor einer Woche aus dem Szenario B in den Normalbetrieb zurückgekehrt. „Wann man dauernd zwischen den Szenarien hin- und herwechselt, kriegt man keine Ruhe mehr herein“, sagt Hinzpeter. „Es wäre besser, wenn man einen Lösung fände, der über einen längeren Zeitraum anhält.“

Klassenarbeiten kaum noch zu schaffen

Auch werde es immer schwieriger, Termine für die Überprüfungen zu finden – zumal die Schüler nur bis zu drei Arbeiten pro Woche und eine Arbeit am Tag schreiben dürften. Hinzpeter geht davon aus, dass einzelne Klassenarbeiten ausfallen werden. „Wir müssen auch die Themen durchkriegen“, sagt der Oberschulleiter in Hinblick auf die zentralen Abschlussarbeiten, die noch bevorstehen.

Die übrigen Laatzener Schulen sind – soweit bekannt – wieder in den Regelbetrieb mit dem Szenario A zurückgekehrt oder kehren am Mittwoch zurück. Betroffen waren bislang neben der Oberschule das Erich-Kästner-Gymnasium, die Albert-Einstein-Schule sowie die Grundschulen in Grasdorf, Ingeln-Oesselse und an der Pestalozzistraße.

Von Johannes Dorndorf