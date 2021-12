Laatzen-Mitte

Langsame Netzverbindung Ade: Im Neubau des Erich-Kästner-Schulzentrums können Schülerinnen und Schüler ab sofort mit einem hochleistungsfähigen Ein-Gigabit-Glasfaseranschluss ins Internet. „Das neue Gebäude ist komplett verkabelt und nach modernstem Standard mit Internet ausgestattet“, sagt Stadtsprecherin Anke Weisbrich. „In jedem Klassenraum gibt es damit vollen WLAN-Empfang, sodass Schüler und Lehrkräfte einwandfrei digital arbeiten können.“

Die Schule ist damit die erste in Laatzen und auch das erste öffentliche Gebäude, das den schnellen Internetzugang der Telekom bekommen hat. „Wir sind damit sehr zufrieden“, sagt der Leiter der Erich-Kästner-Oberschule, Sven Hinzpeter, der mit seinen Schülern Mitte Dezember in den Neubau gezogen ist. Die Schule benötige ein funktionsfähiges Internet unter anderem für den Unterricht mit Tablets und die Internetrecherche der Schüler.

Das Gymnasium kann allerdings nur teilweise auf den neuen Glasfaseranschluss zugreifen. „Er ist nur im Neubau verlegt worden und in den Gebäudeteilen der Schule, die nicht abgerissen werden“, sagt Weisbrich. Dieses ist neben den Sporthallen lediglich der F-Trakt mit Forum, Mensa und Musikräumen. Nach dem für das Frühjahr 2023 geplanten Umzug in den neuen Gebäudekomplex kann jedoch auch das Gymnasium den schnellen Glasfaseranschluss nutzen.

AES ist als nächstes dran

Als nächste Schule sollen die Arbeiten an der Albert-Einstein-Schule abgeschlossen werden, die dann auch über einen schnellen Glasfaseranschluss verfügt. Anschließend folgen die Grundschule Pestalozzistraße, die Grundschule Rathausstraße sowie die anderen Grundschulen. Wann die Telekom in den jeweiligen Schulen die Glasfaseranschlüsse verlegt, ist noch unbekannt. „Das hängt von der Telekom ab. Aber wir hoffen, dass das in Kürze erfolgen wird“, sagt Weisbrich. Bislang stehe nur fest, dass das Unternehmen zuerst die Anschlüsse in Laatzen-Mitte und Alt-Laatzen fertigstellen wolle.

Von Stephanie Zerm