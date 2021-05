Laatzen-Mitte

Seit rund zwei Wochen macht der ADFC Laatzen mit einer neuen Homepage auf seine Belange aufmerksam – und schon gibt es eine interne Auseinandersetzung um deren Inhalte. Auslöser des Streits ist eine spektakuläre Vision, die der ADFC Region Hannover bereits im August 2020 bei einem Workshop für Laatzen-Mitte entwickelt hat.

Idee für gerechte Platzverteilung von Auto- und Radfahrern

Eine Fotomontage zeigt die Erich-Panitz-Straße im Abschnitt zwischen Karlsruher und Würzburger Straße. Die Idee: Statt den Radverkehr an beiden Seiten der Hauptverkehrsader von Laatzen-Mitte entlangzuführen, könnten zwei der vier Fahrbahnen auf der Ostseite komplett für den Radverkehr freigeräumt werden. In der Beschreibung heißt es kurz und bündig: „Die Veloroute von Hannover nach Laatzen wird voraussichtlich in Alt-Laatzen enden. Für den Anschluss nach Laatzen-Mitte hätten wir da einen Vorschlag.“

Das Ergebnis ist auf den ersten Blick bestechend – zumindest aus Sicht von Radfahrerinnen und Radfahrern. Sie hätten erstmals einen eigenen Bereich, getrennt von Autos und Fußgängern. Überholen, Schnellfahren und Winterdienst wären dann theoretisch kein Problem. Der ADFC begründet die Idee damit, dass die Vierspurigkeit der Erich-Panitz-Straße auf „Fehlannahmen über die Stadtentwicklung in den Sechzigerjahren“, beruht. Der Workshop habe eine Vision entwickeln wollen, wie sich der Platz gerechter aufteilen ließe. „Nicht-Motorisierte, ÖPNV und Kraftfahrzeuge bewegen sich geschützt bei je gleich viel Platz. Sicherheit, Flächengerechtigkeit sowie konfliktarmes Vorankommen sind ohne große Umbauten auf der vorhandenen Fläche umsetzbar.“

„Der ADFC verliert an Glaubwürdigkeit“

Innerhalb des ADFC ist die Vision jedoch umstritten. Rüdiger Janecke, verkehrspolitischer Sprecher der Ortsgruppe Laatzen, distanziert sich ausdrücklich von dem Konzept. „Damit verliert der ADFC an Seriosität und Glaubwürdigkeit, überhaupt sinnvolle Vorschläge zu machen“, schreibt Janecke in einer persönlichen Stellungnahme Würde der Radverkehr auf die östliche Seite verlegt, müssten Radfahrende in Richtung Süden für die 750 Meter lange Strecke die Fahrbahn und die Stadtbahnschienen zweimal kreuzen – mit ein bis zwei zusätzlichen Ampelphasen. „In der Zeit ist man längst auf der Höhe von Bauhaus“, sagt Janecke.

Das Gleiche gelte für den Autoverkehr, und an der Ein- und Ausfahrt der DRK-Rettungswache müsste sogar noch ein weiterer Schienenübergang her. Zudem widerspreche die Planung dem Verkehrsentwicklungsplan der Stadt Laatzen, an dem sich auch der ADFC beteiligt hatte.

Mathias Krüger, Sprecher des ADFC Laatzen, relativiert den Konflikt. „Im Text steht, dass es eine Vision ist, es ging nicht zwingend um Realisierbarkeit in einer erfassbaren Zeit“, sagt der Grasdorfer. „Wenn Mercedes Konzeptstudien zu Autos macht, kommen auch ziemlich abgefahrene Entwürfe heraus, die vielleicht im Jahr 2070 mal gebaut werden“, ergänzt er. „Es ging um das Visionäre, vielleicht auch erst einmal nicht Umsetzbare.“

Mit der Einführung von Pedelecs sei der Radverkehr schneller geworden, deshalb gebe es das Bedürfnis nach mehr Sicherheit. Alternativ könne man für den Autoverkehr selbstverständlich auch die jeweils linke Fahrspur erhalten, an die sich dann eine Begrünung zum Radweg anschließt.

Janecke bleibt bei seiner Kritik. „Selbst wenn dies ein Ergebnis eines Workshops ist, so ist es Aufgabe des ADFC zu prüfen, inwieweit der Vorschlag umsetzbar ist und ob er in Bezug auf einen sicheren und zügig zu durchfahrenden Weg überhaupt Vorteile bringt“, findet er.

Ortsgruppe ist im Internet doppelt zu finden

Ein Hintergrund ist auch der Konflikt um die Homepage des ADFC, die Janecke vor einigen Jahren selbst aufgebaut hat und die etliche konkrete Verbesserungsvorschläge für den Radverkehr enthält. Derzeit sind die alte Seite sowie die neue, grafisch deutlich ansprechendere Homepage, die bislang noch wenige Informationen enthält, parallel geschaltet. Der Vorschlag für die Erich-Panitz-Straße findet sich auf der neuen Seite, die Erwiderung Janeckes auf der alten – so wird der Konflikt innerhalb des ADFC auch strukturell deutlich.

Laut Krüger soll die neue Website der offizielle Auftritt des ADFC Laatzen mit seinen derzeit rund 110 Mitgliedern werden. Der Anstoß für die neue Homepage, die sich am Bundesauftritt des ADFC orientiert, sei vom ADFC Region Hannover gekommen. „Es ist schön, wenn so ein System von zentraler Seite am Laufen gehalten wird“, findet Krüger. Er wünscht sich, dass Inhalte von der alten Internetseite übertragen werden – möglicherweise ohne die Unterstützung Janeckes, dem dies nach eigenem Bekunden zu viel Aufwand sei. Auch wählt der ADFC derzeit per Briefwahl ein neues Sprecherteam, Janecke will dann nicht mehr als verkehrspolitischer Sprecher zur Verfügung stehen.

