Rethen

So glatt sind die Wahlen in dieser Ratsperiode noch keinem Ortsrat im Laatzener Stadtgebiet gelaufen: Ernesto Nebot wird auch künftig den Ortsrat Rethen anführen. Der Sozialdemokrat ist am Dienstagabend einstimmig zum Ortsbürgermeister gewählt worden – nicht nur mit Stimmen aus dem eigenen rot-grünen Lager, sondern auch mit Unterstützung von CDU und FDP. Ebenso geschlossen stimmten die Mitglieder für Hannelore Flebbe als stellvertretende Ortsbürgermeisterin.

Bislang hatte es in den Ortsräten keine so eindeutigen Ergebnisse gegeben: Sowohl in Laatzen als auch in Ingeln-Oesselse hatten die Mitglieder geheim abgestimmt – und in beiden Ortsräten gab es Gegenstimmen. Erster Gratulant nach der Wahl Nebots war Laatzens Bürgermeister Kai Eggert: „Ich freue mich ausdrücklich auf die Zusammenarbeit mit Ernesto auch auf diesem Terrain“, sagte der Verwaltungschef.

Im Ortsrat Rethen herrscht so weiterhin Kontinuität an der Spitze: Flebbe ist bereits seit vielen Jahren stellvertretende Ortsbürgermeisterin, Nebot hatte sein Amt im Mai 2019 von Helga Büschking übernommen, die 25 Jahre lang Ortsbürgermeisterin war. Der 67-Jährige verfügt über eine langjährige politische Erfahrung sowohl im Ortsrat als auch im Rat. Er ist stellvertretender Bürgermeister der Stadt Laatzen und Mitglied der Regionsversammlung.

Rita Heitsch scheidet nach 25 Jahren aus politischen Ämtern aus

Zu besonderen Ehren kamen im Ortsrat zwei ausgeschiedene Mitglieder. Heiko Schönemann (SPD) erhielt nach jeweils fünf Jahren Mitgliedschaft im Ortsrat Rethen und im Rat der Stadt die Silberne Ehrennadel aus den Händen des Bürgermeisters überreicht. Auf sogar 25 Jahre in kommunalpolitischen Ämtern der Stadt Laatzen kann Rita Heitsch zurückblicken, die die Goldene Ehrennadel erhielt. Die Rethenerin war fünf Jahre im Rat der Stadt tätig und 20 Jahre im Ortsrat Rethen, in dem sie zehn Jahre lang die SPD-Fraktion anführte.

„Nach 25 Jahren sollen jetzt auch mal die Jüngeren ran“, sagte Heitsch im Anschluss an die Ehrung. Ihr ehrenamtliches Engagement will die 69-Jährige gleichwohl fortführen: Heitsch ist Vorsitzende der SPD-AG 60 plus sowohl auf Stadt- als auch auf Regionsebene und zudem stellvertretende Vorsitzende der AG 60 plus im SPD-Bezirk Hannover. Aktiv ist die ehemalige Stadtbezirksmanagerin auch im Verein Soziales Netzwerk Stöcken.

Von Johannes Dorndorf