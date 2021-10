Laatzen-Mitte

Fast zwei Jahre nach Ausbruch der Coronapandemie gibt es seit Sonnabend die ersten, mittels PCR-Test bestätigten Fälle unter Bewohnern der Victors Residenz in Laatzen. Wie der Direktor der Einrichtung, Adrian Grandt, bestätigte, befänden sich aktuell vier Frauen und ein Mann in Quarantäne. Allen fünf Betroffenen gehe es gut.

„Wir hatten bisher keinen einzigen Coronafall – bis auf den Direktor“, sagte Grandt, der Anfang des Jahres an der britischen Variante von SARS-CoV-2 erkrankte. Angesichts der Größe der Einrichtung mit ihren 270 Bewohnern und 120 Beschäftigten sei diese lange Zeit bis zu den ersten Fällen ein großes Kompliment für alle Beteiligten.

Die jetzt Infizierten seien im Zuge der täglichen Schnelltestungen gefunden worden. Nahezu alle der Bewohner (98 Prozent) seien bereits doppelt mit Biontech geimpft, sagte Grandt. Auch unter den 120 Beschäftigten sei die Impfquote mit 96 Prozent sehr hoch. Bereits vor einigen Wochen hatte die Einrichtung mit der von dem Hersteller Biontech und inzwischen auch von der Ständigen Impfkommission empfohlenen Auffrischimpfung begonnen, sagte Grandt: „Es ist wichtig für alle Senioren, dass sie sich zum dritten Mal impfen lassen.“

PCR-Tests am Freitag

Die Situation in der Victors Residenz beschrieb er zwar als „angespannt“. Sie sei aber nicht mit der Lage zu vergleichen, in der sich die Einrichtung zu Beginn der Pandemie befand, als es kaum Masken und Testmöglichkeiten gab und an ein Vakzin noch nicht einmal zu denken war. „Damals waren wir verzweifelt und voller Angst“, sagte der Direktor. Jetzt, da nahezu alle geimpft sind, sei die Situation eine gänzlich andere.

Aktuell werden die Bewohner noch täglich „mit Bordmitteln“ mittels Schnelltest auf eine mögliche Coronainfektion untersucht und nur Menschen mit positivem Ergebnis auch einem PCR-Test unterzogen. Für Freitag bereitet die Victors Residenz eine groß angelegte Aktion vor. Dann sollen alle 270 Bewohner und auch sämtliche Beschäftigten per PCR-Test auf eine mögliche Virenlast im Körper überprüft werden.

Von Astrid Köhler