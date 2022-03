Alt-Laatzen/Grasdorf

Tausende Geflüchtete kommen derzeit über das Drehkreuz Hannover aus der Ukraine nach Deutschland. Die Flüchtlingsunterkünfte der Stadt Laatzen sind bereits voll, und auch in den Messehallen ist die Situation schwierig. Um etwas zu helfen, bieten zunehmend auch private Anbieter Unterkünfte an – darunter auch das ProMesse-Hotel an der Münchener Straße sowie das Hotel Haase und das Seniorenpflegeheim Leinetal in Grasdorf.

Für Mario Perlitz stand die Entscheidung, einige seiner Zimmer anzubieten, schnell fest. Der Geschäftsführer des ProMesse-Hotels Hannover hatte ohnehin vor, sein Haus nach zweijähriger Corona-Pause im April wieder für Gäste zu öffnen. Am Mittwoch habe ihn dann eine Anfrage des Hannover-Marketings erreicht, ob er bereit sei, auch Geflüchteten aus der Ukraine eine Unterkunft zu bieten. „Wir liegen zentral direkt am Messebahnhof“, sagt Perlitz, der einen direkten Blick auf das Geschehen dort hat – so auch am Donnerstag, als die ersten Geflüchteten aus der Ukraine ankamen. „Es zerreißt einem das Herz, wenn man die Frauen und kleinen Kinder sieht – mit einem Zettel in der Hand, weinend“, sagt Perlitz.

Laatzener Hotel bietet 60 Zimmer für Geflüchtete an

Nach einem Gespräch mit der Stadtverwaltung würden nun die Verträge mit der Region Hannover vorbereitet, die die Unterbringung organisiert. 60 seiner 164 verfügbaren Zimmer will Perlitz für die Geflüchteten reservieren, am 1. April soll es losgehen. „Ich will keinen wirtschaftlichen Profit haben, sondern kostendeckend arbeiten“, sagt Perlitz. Die Geflüchteten würden dann wie ganz normale Gäste behandelt. „Sie sollen sich hier wohlfühlen und keine Angst haben, mit Fragen und Sorgen zu uns zu kommen.“

Ähnlich sieht dies Volker Lange, Leiter des Seniorenpflegeheims Leinetal in Grasdorf. Die Einrichtung am Rethener Kirchweg stellt sieben Zimmer für 14 Flüchtlinge zur Verfügung, berichtet Lange. „Für die geflüchteten Menschen, überwiegend Frauen und Kinder, ist jetzt jede denkbar Unterstützung notwendig, um ihnen den Schutz zu bieten, den sie derzeit in ihrem Heimatland nicht mehr erhalten können“, sagt der Heimleiter.

„Zur Not habe ich mich um Menschen gekümmert“

Nach einem Aufruf in dieser Zeitung hat sich auch Ulrike Haase vom Hotel Haase in Grasdorf zur kurzfristigen Hilfe entschieden. „Meine Mutter kommt aus dem damaligen Deutsch-Eilau der Nähe von Danzig“, sagt die Grasdorferin. Sie sei im Krieg ein Vierteljahr lang mit ihren Eltern mit einem Leiterwagen aus der Nähe von Danzig geflohen, das Thema Flucht sei in der Familie deshalb präsent.

Haase hat der Stadt nun wechselnde Kontingente im Hotel angeboten, die sich an der Auslastung der Zimmer orientieren. Die Idee ist, in Fällen zu helfen, in denen für eine Übergangszeit eine Unterkunft gesucht wird. Für die erste Woche könne die Kommune so zunächst auf zehn Einzel- und vier Doppelzimmer zurückgreifen. Ob es dafür eine Entschädigung gibt, sei zum jetzigen Zeitpunkt erst einmal egal, sagte Haase. „Zur Not habe ich mich um Menschen gekümmert.“

Die Laatzener Hotels sind längst nicht die einzigen, die private Unterkünfte für Flüchtlinge anbieten. Nach Angaben des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Region Hannover hätten sich bis Freitagmittag 57 Hotels gemeldet, die insgesamt 1400 Betten zur Verfügung stellen wollen.