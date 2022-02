Gleidingen

Jahrelang herrschte auf dem Gelände der ehemaligen Brotfabrik Sinnack an der Gleidinger Ritterstraße Stillstand. Nun tut sich etwas – zumindest, was die Vermarktung betrifft: Eine der Wohnungen im dort geplanten Neubau wird im Internet zum Kauf angeboten. Auf dem Immobilienportal Immonet24.de bewirbt das Maklerbüro Marion Kuhn, das die Wohnungen vermittelt, das Objekt als „außergewöhnliches Wohnensemble in absolut hochklassiger Architektur“. An der Ritterstraße 7–9 sollen 31 Wohneinheiten entstehen, die alle über eine „hochwertige Ausstattung inklusive Rollläden, Fußbodenheizung sowie einen Balkon oder Dachterrasse“ verfügen sollen. Bezugsfertig sein soll das Gebäude voraussichtlich im Jahr 2024, begonnen haben die Bauarbeiten allerdings noch nicht.

Auf dem Gelände der ehemaligen Brotfabrik Sinnack soll ein Gebäudekomplex mit 31 Wohneinheiten entstehen. Die aktuellen Pläne im Internet ähneln diesen, die vor einigen Jahren im Ortsrat vorgestellt wurden. Quelle: Leibrandt (Archiv)

„Das Design, die Ausstattung der lichtdurchfluteten großen Räume, individuell gestaltbare Küchen, Fußböden, sowie wunderschöne Bäder bieten Wohnkomfort der Extraklasse“, heißt es im öffentlich einsehbaren Exposé. Im Innenhof des Wohnkomplexes ist eine bepflanzte Mikroklimazone vorgesehen. Zudem beinhaltet das Konzept einen Personenlift und eine Tiefgarage mit mindestens 30 Einstellplätzen. Als „i-Tüpfelchen“ wird das angrenzende Landschaftsschutzgebiet in Miteigentum hervorgehoben.

Bislang hat die Maklerin lediglich eine Wohnung inseriert. Über den Stand der Vermarktung will sich Kuhn erst in einigen Wochen äußern. Laut ihrer Internetseite wurde das rund 5000 Quadratmeter große Grundstück, auf dem insgesamt 3081 Quadratmeter Wohnfläche in mehreren Etagen entstehen sollen, mittlerweile weiterverkauft. Das Wohnprojekt sei 2018 nach einem eigens für das Grundstück entwickelten Bebauungsplan und durch eine Baugenehmigung mit „baurechtlich optimaler Grundstücksausnutzung“ genehmigt worden, heißt es im Kurzexposé. Der entsprechende Bebauungsplan wurde bereits im Jahr 2014 verabschiedet. Der Baubeginn wird im Exposé für dieses Jahr angekündigt.

Firsthöhe von 11,90 Meter geplant

Laut den bereits vorgestellten Plänen will der Investor an der Ritterstraße drei Baukörper mit zwei Vollgeschossen und einem Dachgeschoss errichten. Im aktuellen Exposé ist eine Firsthöhe von 11,90 Metern angegeben. Im Jahr 2014 war sogar von einer Höhe von 14 Metern die Rede gewesen. Mehrere Anwohner hatten das Konzept aufgrund seiner Massivität damals deutlich kritisiert und den Bebauungsplan sogar gerichtlich angefochten – am Ende allerdings ohne Erfolg.

Das Areal – hier von der rückseitig gelegenen Maschstraße aufgenommen – grenzt unmittelbar an ein Landschaftsschutzgebiet an. Quelle: Daniel Junker

Die Entwürfe ähnelten denen, die vor einigen Jahren bereits im Ortsrat vorgestellt wurden, sagt Ortsbürgermeisterin Silke Rehmert. „Grundsätzlich begrüße ich die Schaffung von neuem Wohnraum in Gleidingen“, sagt die Sozialdemokratin, das Gesamtprojekt sehe einen guten Mix aus kleineren und größeren Wohnungen vor. „Ideal wäre allerdings eine Mischung aus bezahlbarem und nicht geförderten Wohnraum. Das ist bei diesem Projekt aber leider nicht der Fall.“ Günstig wird der beworbene „Wohnkomfort der Extraklasse“ tatsächlich nicht: Laut Exposé soll die im Internet vorgestellte 111 Quadratmeter große Drei-Zimmer-Eigentumswohnung 551.000 Euro kosten – das sind fast 5000 Euro pro Quadratmeter.

Ortsbürgermeisterin Rehmert bedauert die hohen Kosten für Käufer. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung des Bebauungsplanes habe es aber noch keine Vorgabe gegeben, mit der Investoren hätten verpflichtet werden können, mehr sozial geförderten Wohnraum anzubieten. Erst im Dezember 2017 hatte der Rat der Stadt Laatzen beschlossen, dass bei der Aufstellung von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen eine Quote von mindestens 25 Prozent Wohnraum gemäß den Richtlinien für sozial geförderten Wohnraum einzuhalten ist.

Von Daniel Junker