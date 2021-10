Laatzen-Mitte

Thomas Seidel ist begeistert. Der Gleidinger war einer der ersten Gäste in dem am Sonnabend neu eröffneten Repair-Café in den Räumen am Marktplatz 5. Seine elektrische Bohrmaschine war defekt. „Ich hatte schon eine Ahnung, woran es liegt, und habe das voraussichtliche Ersatzteil gleich mitgebracht“, sagte er. Und er lag mit seiner Vermutung richtig. Hobby-Handwerker Erol Orman schaute sich das Gerät an, setzte das Ersatzteil ein, und alles funktionierte wieder. „Der Kauf eines neuen Bohrers wäre teurer gewesen“, sagte Orman: „Man muss nicht immer alles gleich wegschmeißen.“ 

Das Angebot im Repair-Café ist kostenlos

Genau das ist die Idee eines Repair-Cafés: Begabte Hobbyhandwerker, Tüftler und Bastler bieten ehrenamtlich ihre Hilfe für Reparaturen an. „Ich habe schon seit meiner frühen Kindheit einfach alles repariert, was ich in die Finger bekommen habe“, sagte Orman. Das Angebot im Repair-Café beschränkt sich aber nicht nur auf elektrische Geräte. Cordula Schwarze hatte ihre Nähmaschine dabei: „Wer Löcher in der Hose hat, kann gern zu mir kommen. Ich flicke das.“ Die Reparaturen sind für die Bürgerinnen und Bürger kostenlos. Es wird lediglich um eine Spende gebeten.

Wiltrud-Ulrike Mühlbauer gehört zu den Organisatorinnen des Projekts in Trägerschaft der Thomaskirchengemeinde. „Ich bin handwerklich nicht so begabt, deshalb schenke ich Kaffee aus und biete den Gästen Kekse an“, sagte sie augenzwinkernd. Das Angebot wurde von den Gästen dankend angenommen. Einige mussten kurz warten, weil alle fünf Hobby-Handwerker gerade zu tun hatten.

Im Café galt die 2-G-Regel. Jeder Gast wurde am Eingang überprüft, ob er gegen Corona geimpft oder genesen ist. „Das müssen wir machen. Sonst dürften wir in diesem kleinen Raum kaum jemanden hineinlassen“, erläuterte Mühlbauer. Mit der 2-G-Regel ist die Zahl der Gäste in öffentlichen Räumen nicht beschränkt. Es kann sich auch jeder frei entscheiden, ob er eine Maske tragen möchte oder nicht.

Organisatorinnen wollen mit Hemmingen und Pattensen kooperieren

Mühlbauer berichtete, dass sie mit weiteren an dem Projekt Beteiligten die schon länger bestehenden Repair-Cafés in Hemmingen und Pattensen besucht und sich dort informiert habe. In Hemmingen werden die regelmäßigen Cafés von dem Verein Heuhüpfer ausgerichtet, in Pattensen vom Verein Mobile. Mühlbauer will den Kontakt zu den beiden Vereinen noch weiter ausbauen. „Möglicherweise können wir uns gegenseitig sogar ergänzen“, sagte sie.

So denkt Mühlbauer zum Beispiel an die Möglichkeit, dass in einem Repair-Café ein Fehler in einem elektrischen Gerät gefunden wird, der Kunde aber nicht gleich das passende Ersatzteil dabei hat: „Dann kann er sich das Ersatzteil in den nächsten Tagen besorgen und geht dann gleich mit der passenden Fehlerdiagnose in das Repair-Café in Laatzen, Hemmingen oder Pattensen, das den nächsten Termin anbietet.“ In Laatzen soll das Café fünf- bis sechsmal im Jahr geöffnet sein, das nächste Mal am Sonnabend, 11. Dezember, von 14 bis 17 Uhr.

Von Tobias Lehmann