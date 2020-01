Grasdorf

Im Aqualaatzium waren am Sonnabend die Schildkröten los: Direkt am Beckenrand legte die Jugendgarde des Karnevalsvereins Eugenesen Alaaf einen energiegeladenen Auftritt hin, während die Besucher die Vorführung vom Beckenrand oder sogar vom Wasser aus verfolgten. Der Besuch der Tanzgruppe aus Hannover-Mittelfeld war Teil des kleinen Wasserfestes, das die Schwimmschule des Aqualaatziums zum ersten Mal organisiert hatte. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr konnten die kleinen Besucher auf Wassertieren herumtoben, sich von den Mitgliedern der Eugenesen schminken lassen oder sich an Wasserspielen beteiligen.

Sehr kurzweilig gestaltete sich zum Beispiel der Staffel-Wettkampf, bei der die in zwei Gruppen aufgeteilten Kinder gefärbtes Wasser in einem Trinkbecher per Schwimmbrett von einem Beckenrand zum anderen transportieren sollten. Dass es gar nicht so einfach ist, die Flüssigkeit im Becher zu behalten, stellte sich spätestens nach dem Start der ersten Jungen und Mädchen heraus. Kinder, die sich noch nicht so gut über Wasser halten konnten, wurden von den Helfern der Schwimmschule unterstützt.

Kinder beweisen Geschick

Bei einem zweiten Spiel mussten die Kinder Geschicklichkeit und Teamgeist beweisen: Hier hatte das Organisationsteam um Annabell Märtens und Iris Marherr vom Kidsclub des Aqualaatziums zwei Müllsäcke mit Wasser gefüllt, in die sie zuvor Löcher gestochen hatten. Gemeinsam bemühten sich die Kinder darum, möglichst viel Flüssigkeit zu behalten. Gewinner war die Gruppe, die nach drei Minuten noch am meisten Wasser im Sack hatte.

Auch der Auftritt der Eugenesen-Minis kam gut an: Man sah deutlich, dass die Nachwuchsgruppe der Mittelfelder Jecken viel Spaß an ihrer Aufführung hatte. Vor der Schwimmmeisterkabine konnten sich die Besucher von den älteren Tänzern der Eugenesen schminken lassen. Auch einige Mitarbeiter wie der Auszubildende Alexander Pham und Rettungsschwimmer Leon Kabzinski ließen sich ihr Gesicht mit Farbe bemalen.

Auftakt einer neuen Reihe

Insgesamt kam die Veranstaltung bei den Besuchern gut an. Einige Verbesserungsvorschläge gab es dennoch. „Die Musik könnte ruhig etwas lauter sein“, machte eine Mutter deutlich. „Im Kinderbecken und im hinteren Bereich des Schwimmbades ist sie leider kaum zu hören, das kennen wir von ähnlichen Veranstaltungen anders.“

Das kleine Wasserfest war der Auftakt einer Reihe, die das Aqualaatzium künftig an jedem dritten Sonnabend im Monat in der Zeit von 10 bis 12 Uhr für Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren anbieten will. „Jedes Mal werden wir von einem anderen Kooperationspartner unterstützt“, sagte Dennis Becker, Mitglied der Geschäftsleitung. Am Sonnabend, 15. Februar, sind zum Beispiel die Wasserballer der SpVg Laatzen beim Wasserfest dabei. „Sie organisieren Sportaktionen und Spiele für die Kinder.“

Von Daniel Junker