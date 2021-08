Laatzen-Mitte

Wie und in welcher Form die Grundschule Pestalozzistraße ihre dringend benötigte Erweiterung erhält, bleibt fraglich. Werden die Mensa, zusätzliche Verwaltungs-, Unterrichts- sowie Differenzierungsräume in oder bei den Bestandsgebäuden realisiert (Varianten 1 und 2), gibt es einen kompletten Neubau (Variante 3), oder wird weiterer Platz in einem Solitär (Variante 4) geschaffen? Die Stadtverwaltung hoffte nach der Präsentation verschiedener Erweiterungsformen jüngst auf einen Beschluss für die von ihr aus Kosten- und Nachhaltigkeitsgründen favorisierte Variante 4. Doch die Mitglieder des Ortsrates und Schulausschusses vertagten die Abstimmung. Sie fordern zunächst weitere Informationen.

„Wichtige Angaben in Beschlussvorlage fehlen“

Zwar seien die sechs Seiten lange Beschlussvorlage und die mit ihr veröffentlichte Machbarkeitsstudie (46 Seiten) umfassend, jedoch würden wichtige Angaben fehlen, kritisierten die Lokalpolitiker. So sei unklar, inwiefern sich ein neuer Bundeszuschuss von 22 Prozent für hochenergetische Gebäude auf die Kosten auswirke. Anders als bei der Vorstellung der Neubaupläne für die Grundschule Im Langen Feld waren diese in der Kalkulation für die Pestalozzistraße noch nicht berücksichtigt. Auch lägen noch keine aktuellen Zahlen für die Schülerprognosen vor, und es sei nicht nachvollziehbar, wie sich die verschiedenen Bauvarianten auf das Gelände und Gebäude in umliegenden Gebieten auswirkten, monierte Gerd Klaus (FDP).

In der frühen Phase gebe es noch keine konkrete Planung, sagte Stadtrat Stefan Zeilinger. Diese werde erst im nächsten Schritt und auf Grundlage der zu beschließenden Variante erarbeitet. CDU-Ratsfrau Gundhild Fiedler-Dreyer erkundigte sich, warum in der von der Stadt favorisierten Variante die Mensa mit darüberliegenden Unterrichtsräume als Solitär geplant sei. Besser sei es, sie an das die Schule direkt anzubinden. Dies spare Wege, Umziehzeiten bei schlechtem Wetter und eine zusätzliche Aufsicht.

„Solitär ist baurechtlich abgekoppelt“

„Bestandsgebäude können nicht ohne Weiteres ergänzt oder erweitert werden“, gab der städtische Teamleiter Hochbau Volker Dopke zu bedenken. Andernfalls müssten diese auch energetisch neu hergestellt oder bezüglich des Brandschutzes den neuesten Auflagen angepasst werden. Die Variante mit dem Solitär habe den Vorteil, dass er „baurechtlich abgekoppelt“ sei. Zugleich sicherte Dopke zu, dass es Möglichkeiten gebe, Kinder auch trockenen Fußes zur Mensa gehen zu lassen, etwa mithilfe einer Überdachung.

Die rund 50 Jahre alte Ein-Feld-Turnhalle soll ganz sicher abgerissen und durch eine moderne Zwei-Feld-Halle ersetzt werden. Wie es mit den übrigen Gebäuden der Grundschule Pestalozzistraße weitergeht, ist noch unklar. Quelle: Astrid Köhler

Der Großteil der Schulgebäude und die alte Ein-Feld-Turnhalle im rückliegenden Bereich stammen aus den Siebzigerjahren. Der Anbau zur Pestalozzistraße, der auch von der Musikschule und dem Stadtarchiv genutzt wird, wurde 1994 fertiggestellt. Unstrittig ist bisher nur, dass die alte Sporthalle abgerissen und durch eine der wachsenden Größe der Schule angemessene Zwei-Feld-Halle ersetzt wird. Die Grundschule ist seit Jahren durchgehend vierzügig. Im neuen Schuljahr sollen mit Ausnahmegenehmigung fünf Jahrgänge eingeschult werden.

Natürlich könne die Stadt auch alle Gebäude abreißen, sagte Dopke. Die reinen Neubaukosten liegen der Machbarkeitsstudie zufolge mit rechnerisch 42,5 Millionen Euro sogar deutlich unter denen der Bestandssanierung mit Erweiterungen der Varianten 1 und 2 (jeweils mehr als 50 Millionen Euro) und sind auch günstigster als bei der von der Stadt favorisierten Variante 4 (43,6 Millionen). Allerdings sei ein Neubau mit einem hohen organisatorischen Aufwand, längeren Bauzeiten und Zusatzkosten für Container verbunden, was den Gesamtpreis in die Höhe treibe. Zudem ginge es auch nicht nur ums Geld, sondern die Stadt müsse die Themen Nachhaltigkeit und Ressourcenschutz berücksichtigen. In der letzten Zeit sei viel in Schulbauten investiert worden, auch jenen an der Pestalozzistraße.

„Seit zehn Jahren überfällig“

Elternvertreter Dirk Knoop bezeichnete die Erweiterung als „seit zehn Jahren überfällig“ und erkundigte sich nach den Wünschen der Lehrkräfte. Darüber, wie sehr die Schule in die Vorplanung eingebunden wurde, gab es dann widersprüchliche Aussagen. Während Stadtrat Zeilinger auf „intensive Gespräche“ verwies, sprach Schulleiter Axel Paulig vor dem Ortsrat und Schulausschuss die monatelangen Pausen zwischen den Gesprächen und die unterschiedlichen Vorstellungen an.

Der Haupteingang der Grundschule Pestalozzistraße ist zugleich die Verbindung vom Altbau (links des Bildes) aus den Siebzigerjahren zum Neubau aus dem Jahre 1994 (rechts im Bild). Quelle: Astrid Köhler

„Ich bin mit Bauchschmerzen hergekommen, weil die Variante 4 aus schulischer Sicht sehr unglücklich und so nicht mit uns abgestimmt ist“, sagte Paulig. Viele Aspekte blieben darin unberücksichtigt. Unter anderem verwies er auf die Aufsichtspflicht bei sechs- bis zehnjährigen Kindern und die Tatsache, dass es in der weiter wachsenden Schülerzahl einen hohen Anteil an Inklusionsschülern gebe, die mehr Zeit und Personal bänden.

Gremien beraten nach den Sommerferien erneut

Wegen der aus ihrer Sicht noch offenen Fragen und nötigen Abstimmung von Verwaltung und Schule entschieden die Gremien, die Abstimmung zu vertagen. Die Vorlage soll nun überarbeitet werden und auch um die Stellungnahme der Grundschule ergänzt werden. Welche Variante bei der Erweiterung der Grundschule Pestalozzistraße weiterverfolgt wird, soll nach den Sommerferien beschlossen werden. Mit der überarbeiteten Beschlussvorlage will die Verwaltung auch die aktuellen Prognosen für die Schülerzahlen vorlegen.

Von Astrid Köhler