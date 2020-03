Rethen/Hannover

Immer wieder schrieb er ihr Briefe, lauerte ihr am Arbeitsplatz auf, stand vor ihrer Haustür, drohte mit Selbstmord: Für die Rethenerin Heike S. ist am Donnerstag ein jahrelanger Leidensweg zu Ende gegangen. Nachdem ihr Ex-Mann sie fünf Jahre lang gestalkt hatte, hat das Amtsgericht Hannover den 58-Jährigen nun zu einer Gefängnisstrafe von acht Monaten ohne Bewährung verurteilt. Der Hannoveraner wurde noch im Gerichtssaal festgenommen und in Handschellen abgeführt. Denn die Verurteilung wegen der unablässigen Nachstellungen ist nicht die erste.

Bislang blieben alle Maßnahmen wie Kontaktverbote, Langzeitgewahrsam und eine frühere Haftstrafe erfolglos: Bereits 2017 war der 58-Jährige wegen Stalking an seiner Ex-Frau – und weil er zweimal deren neuen Lebensgefährten angegriffen hatte – zu einer zwölfmonatigen Haftstrafe verurteilt worden. Dies schien den Mann jedoch wenig zu beeindrucken und hinderte ihn nicht daran, seiner ehemaligen Partnerin noch aus der Haft heraus weiter Briefe zu schreiben. Dafür wurde er zu einer weiteren zweimonatigen Gefängnisstrafe ohne Bewährung verurteilt, die jedoch bislang nicht vollzogen wurde.

Stalking begann 2015 nach der Trennung

Im Gegenteil: Trotz der erneuten Briefe kam der Hannoveraner im Juli 2018 vorzeitig auf freien Fuß, nachdem er zwei Drittel seiner zwölfmonatigen Haftstrafe abgesessen hatte – auf Bewährung. Gleich nach seiner Entlassung stand der Mann wieder bei Heike S. vor der Tür und belästigte sie weiter. Erst im Dezember 2019, fast eineinhalb Jahre nach seiner Entlassung, wurde die Bewährung wieder aufgehoben; eine für Heike S. nicht nachvollziehbar lange Zeit, in der sie ständig unter den Nachstellungen des Hannoveraners litt. Die von dieser Haftstrafe noch nicht verbüßten Tage muss der 58-Jährige nun zusätzlich absitzen. Bei einem Verhandlungstermin im Dezember hieß es, dass es sich dabei um 97 Tage handle. Insgesamt müsste er demnach noch insgesamt rund 13 Monate ins Gefängnis.

„Ich bin darüber sehr erleichtert“, sagte Heike S. auf Nachfrage. „Jetzt kann ich endlich wieder mein Leben leben und glücklich sein.“ Zuvor hatte sie in steter Angst um sich und ihren neuen Lebensgefährten gelebt, mit dem sie mittlerweile verheiratet ist. „Ich wusste, dass mein Ex-Mann immer ein Messer dabei hat, mit dem er mir auch mehrmals die Autoreifen zerstochen hat.“ Begonnen hatte die Leidensgeschichte von Heike S., nachdem sie sich im Jahr 2015 von ihrem Mann getrennt hatte. Seitdem hatte die Rethenerin alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft, um sich vor dessen Nachstellungen zu schützen. „Menschen, die gestalkt werden, wird es schwer gemacht, sich zur Wehr zu setzen“, sagte die Rethenerin. „Es dauert viel zu lange, bis ein Urteil gesprochen ist.“

Mann gibt Taten zu

Vor Gericht räumte der Mann seine Taten ein. Zuvor war er von einem Psychiater begutachtet worden. Dieser hatte zwar eine Anpassungsstörung in Bezug auf die Trennung von seiner Ex-Frau festgestellt. Diese sei jedoch nicht krankhaft und beeinträchtige nicht seine Schuldfähigkeit.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine noch höhere Strafe von einem Jahr Haft ohne Bewährung gefordert, der Anwalt des Mannes hatte für eine sechsmonatige Bewährungsstrafe plädiert. Die achtmonatige Haft ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Der Mann hat noch die Möglichkeit, Berufung einzulegen. Dass er dennoch noch im Gerichtssaal festgenommen wurde, hängt damit zusammen, dass er bereits vor dem aktuellen Urteil wegen seiner Briefe aus dem Gefängnis zu einer zweimonatigen Gefängnisstrafe ohne Bewährung verurteilt worden war.

