Rethen

Die Verkehrssituation rund um die Grundschule Rethen bereitet der Rethener Politik schon seit Längerem Sorgen. Die Stadt hat jetzt einen Verkehrsplaner damit beauftragt, die Situation im gesamten Ortskern zu untersuchen und Verbesserungsvorschläge zu machen. Fazit: Zwar lassen sich Details optimieren, insgesamt sei die Situation aber relativ übersichtlich.

Im Ortsrat ist es ein Dauerthema: Obwohl der Steinweg nur für den Anliegerverkehr freigegeben ist, nutzen ihn einige Autofahrerinnen und Autofahrer als Abkürzung durch das Wohnquartier. Und dies, obwohl mit der Grundschule Rethen eine der größten Grundschulen Laatzens direkter Anlieger ist. Für Schlagzeilen gesorgt hatte auch ein Vorfall im September 2019, als nach einem Notfall in der Schule Elterntaxis die Einfahrt für den Rettungsdienst blockierten.

Die Verkehrsplaner des hannoverschen Büros PGT haben die Situation unter die Lupe genommen. Eigentlich war dies schon im Frühjahr 2020 geplant, wegen des Corona-Lockdowns war die dafür notwendige Verkehrszählung jedoch nicht sinnvoll durchführbar. Die Planer verlegten die Zählung deshalb auf den 27. Oktober 2020. Gezählt wurde der Auto- und Radverkehr im Ortskern zwischen Peiner Straße, Zum Holzfeld, Hildesheimer und Braunschweiger Straße.

Nur wenige Autos im Quartier unterwegs

Im Ergebnis hält sich der Autoverkehr im Quartier in Grenzen. „Es gibt nur sehr wenige Durchgangsfahrten durch das Gebiet“, sagt PGT-Geschäftsführer Heinz Mazur. Im Durchschnitt hätten stündlich lediglich 450 bis 600 Fahrzeuge die Messstellen am Steinweg passiert, die meisten davon seien Anliegerfahrten. Zum Vergleich: Auf der Peiner Straße sind es zwischen 4800 und 5300 Autos pro Stunde, auf der Hildesheimer Straße 5600, auf der Straße Zum Holzfeld 2900. „Im Quartier herrscht eine relativ ruhige Verkehrssituation, wenn wir den Gesamtverkehr betrachten“, sagt Mazur.

Der Durchgangsverkehr am Steinweg hält sich laut den Zählungen in Grenzen. Quelle: Johannes Dorndorf

Auffällig seien allerdings die 1100 Fahrten, die stündlich in der eigentlich verkehrsberuhigten Lehrter Straße gemessen wurden. „Das ist für eine Straße, auf der man im Grunde spielen könnte, nicht angemessen“, sagte Mazur. Würde hier wirklich jemand spielen, hätte er oder sie Probleme. Die Straße wird von vielen als Schleichweg zwischen der Braunschweiger Straße und der Straße Zum Holzfeld genutzt.

Planer: Hol- und Bringverkehr ist kaum zu verhindern

Kritisch sehen die Planer zwar die Hol- und Bringsituationen an der Grundschule. Da es im Steinweg aber nur sehr wenig Durchgangsverkehr gebe, würden strengere Maßnahmen wie Sperrungen nicht empfohlen: Damit lasse sich nur wenig erreichen, sagt Mazur. „Und dort, wo man potenziell Sperrungen haben könnte, müssten etwa für die Garagen von Anliegern Ausnahmen zugelassen werden.“ Der Hol- und Bringverkehr durch Eltern von Grundschülerinnen und Grundschülern sei kaum komplett zu verhindern, da es keine Hol- und Bringzone nahe der Schule gebe. Diese ließen sich zwar grundsätzlich von der Hildesheimer Straße aus einrichten. „Aber dann müsste man alles andere zumachen und mit den Anliegern der Garagen reden.“

Die Verkehrssituation an der Grundschule ist immer wieder Thema im Ortsrat. Quelle: Johannes Dorndorf

Einen konkreten Vorschlag machen die Planer für die Einmündung Hildesheimer Straße/Braunschweiger Straße/Steinweg. Die Verkehrssituation sei dort insbesondere für Schülerinnen und Schüler sehr uneindeutig. „Es gibt immer wieder allein laufende Schüler, die nicht wissen, was sie tun sollen“, berichtet Mazur. Das Büro PGT schlägt deshalb vor, den Kreuzungsbereich aufzupflastern – und zwar in geringer Höhe, sodass dort weiterhin Linienbusse passieren können. Auch könnte die Fahrbahn auf der südlichen Seite der Ecke Braunschweiger/Hildesheimer Straße verkleinert werden, um den Überquerungsweg zu verkürzen.

An der Hildesheimer Straße selbst hätten Schüler und andere Passanten genügend Überwege, um die Straße sicher zu queren. Allerdings seien diese nicht barrierefrei, was nachgeholt werden könnte. Mazurs Fazit: „Es gibt nicht so viel zu tun, packen Sie es trotzdem an.“ Konkrete Beschlüsse dazu gibt es noch nicht.

Von Johannes Dorndorf