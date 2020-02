Laatzen/Hannover

Als FDP-Mitglied hat man es in diesen Tagen nicht leicht: Schon in den vergangenen Jahren pendelte die Partei zwischen Höhen- und Sinkflügen, gerade erst stürzte die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen die Freidemokraten in die Krise. So ist die Ehrung, die der Laatzener FDP-Stadtverbandsvorsitzende Gerhard Klaus gerade in Hannover erfahren hat, durchaus etwas Besonderes: Seit 50 Jahren ist der Grasdorfer Mitglied der Liberalen und bekam jetzt vom Landesvorsitzenden Stefan Birkner die Theodor-Heuss-Medaille überreicht – gemeinsam mit dem früheren FDP-Landesvorsitzenden Walter Hirche.

„Man muss schon ein standhafter Liberaler aus Überzeugung sein, um eine so lange Zeit bei der FDP mitzumachen und Höhen und Tiefen auszuhalten“, sagte Birkner bei der Feierstunde. Und dies hat Klaus in einer wechselvollen politischen Karriere durchaus bewiesen: In Nürnberg aufgewachsen, trat er mit 20 Jahren in die Partei ein. „Ich war der Meinung, dass wir vor allem in Sachen Bildungspolitik etwas machen müssen“, erinnert er sich. Ein großes Vorbild sei für ihn Hildegard Hamm-Brücher gewesen, die seinerzeit auch das Aufnahmegespräch geführt habe. „Die Positionen, die sie in den Siebzigerjahren vertreten hat, waren schon fortschrittlich“, sagt Klaus: Dazu zähle die Überzeugung, dass eine gute Bildung Chancen eröffnen muss und Schulen entsprechend ausgestattet sein müssen. „Das sehe ich heute noch so.“

Vom Asta-Chef zum Ratsherrn

Seine politische Karriere führte über die studentischen Gremien der Uni Nürnberg, wo Klaus Maschinenbau studierte und Mitglied im Jugendverband Deutscher Jungdemokraten war: einem Vorläufer der späteren Jungen Liberalen. Als Mitglied der Hochschulliste habe er als Asta-Vorsitzender die Studierendenvertretung der Uni angeführt. Später folgte der Wechsel nach Hannover, wo er bald Landesgeschäftsführer der Jungdemokraten wurde. „ Walter Hirche war damals Landesgeschäftsführer der FDP, daher kenne ich ihn gut“, sagt Klaus. 1980 zog Gerhard Klaus nach Laatzen, wurde Mitglied im Kreisvorstand und ist nach einem fünfjährigen Intermezzo im Ortsrat Laatzen seit 1991 ununterbrochen Mitglied im Rat der Stadt.

Politisch würde man Klaus auch heute noch als Sozialliberalen bezeichnen. Berührungspunkte etwa mit den Linken hat der 70-Jährige nicht. „Da ist mancher linker Sozialdemokrat genauso links. Die Linken haben sich in den letzten 20 Jahren gewandelt“, findet der ehemalige Berufsschulleiter. Als Pazifist habe er zudem den Wehrdienst verweigert – in den Siebzigerjahren alles andere als selbstverständlich.

Auch Konzerne brauchen Grenzen

Im Laufe der Jahre sei er gleichwohl von manchen linken Positionen abgerückt – etwa in der Sozialpolitik. „Zum Beispiel bei der Grundrente ohne Bedarfsprüfung – das muss nicht sein.“ Auf der anderen Seite sei es auch Aufgabe der FDP als marktwirtschaftlicher Partei, den großen Monopolunternehmen aus den USA wie Amazon und Facebook Grenzen zu setzen. „Da tun wir zu wenig, um die Freiheit zu schützen.“

Der Bildungspolitik als seinem wichtigsten politischen Thema ist Klaus bis heute treu geblieben. „Aktuell müssen wir in der Stadt über das Thema Ganztagsschule reden“, findet der Freidemokrat. Auch 50 Jahre nach seinem Parteieintritt hänge die Bildung noch zu stark vom Elternhaus ab. „Deshalb bin ich für Ganztagsschulen.“

